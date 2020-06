Pareja se compromete en medio de una protesta de Black Lives Matter. Mira el video Un hombre se hincó en la calle en medio de una protesta de Black Lives Matter y le propuso matrimonio a su novia. Mira el emotivo video. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre hizo algo inesperado en medio de una protesta de Black Lives Matter. El joven se hincó en la calle y le propuso matrimonio a su novia, mientras todas las personas a su alrededor observaban boquiabiertos. El video del romántico —e inesperado— momento ya se ha hecho viral en redes sociales. Image zoom (Photo by Drew Angerer/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video vemos como Xavier Young, de 26 años, agarra la mano de su amada, saca un anillo de compromiso y le pide que sea su esposa, mientras otros a su alrededor graban con sus celulares y les echan porras. Young le dijo a PEOPLE que ver a su novia "protestando y levantando su voz" le dejó claro: "esta es la mujer con la que quiero estar". Por suerte, Marjorie Alston, de 23 años, no dudó en darle el sí. Sin duda fue un momento emotivo en Raleigh, Carolina del Norte, donde el amor se impuso. Los enamorados hicieron historia dentro de este momento histórico que vive el país con protestas masivas en contra de la violencia policial y la injusticia racial. Image zoom (Photo by Spencer Platt/Getty Images) El momento se volvió viral tras ser captado por el lente de Charles Crouch, el dueño de la compañía 4C Visuals Group, quien lo subió a Instagram con el mensaje: "Haciendo historia mientras somos testigos de la historia". PEOPLE reporta que la pareja espera su primer hijo en noviembre y llevan casi dos años juntos. Xavier y Marjorie tendrán una muy buena anécdota que contarle a su bebé por nacer sobre su compromiso. ¡Que sean muy felices!

