Se come 32 rollos de sushi en un buffet y termina en la sala de urgencias Danielle Shapiro nunca imaginó que su comida favorita la llevaría directo a la sala de urgencias de un hospital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danielle Shapiro Danielle Shapiro | Credit: Danielle Shapiro/TikTok Danielle Shapiro nunca imaginó que su comida favorita la llevaría directo a la sala de urgencias de un hospital. Y es que la joven de 24 años, natural de California, ingirió 32 rollos de sushi en una sola noche y no le cayeron nada bien. Todo sucedió cuando Shapiro se decidió a salir a cenar con una amiga a un buffet all you can eat de sushi por el que pagaron $50 cada una, con el objetivo de comer todo cuanto quisieran. "Soy una gran fan del sushi. Me gusta comerlo un par de veces al mes si tengo suerte", dijo la joven en TikTok, donde contó toda su experiencia. "Ambas estábamos ansiosas por la 'experiencia de sushi todo lo que puedas comer. Nuestra cena duró unas dos horas porque estábamos tan llenos que teníamos que seguir tomando descansos", relató. Según Shapiro, comenzó su cena consumiendo sopa de miso, cuatro gyozas y jalapeños. Luego pasó a comerse ocho rollos de dragón verde, ocho rollos de nieve, ocho rollos de California, ocho rollos de wakame y una porción de edamame. @@danielleshap "Inmediatamente después de la cena estábamos tan llenas que tuvimos que sentarnos en mi automóvil durante unos 30 minutos antes de conducir a casa", dijo. "Mi estómago se sentía muy duro por todo el sushi y probablemente el arroz que se expandió en mi estómago", añadió. También relató que luego, cuando se fue a dormir a casa de su novio, "tenía el peor dolor de estómago, ¡pero no pensé mucho en eso ya que comí mucho!". Cuando despertó al día siguiente, sentía intensos dolores de estómago y de pecho, y le era difícil respirar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su novio y su abuela la llevaron al hospital de urgencia, donde le diagnosticaron reflujo ácido, una enfermedad en la que el ácido del estómago regresa al esófago. "¡Definitivamente volveré a comer sushi! Esta experiencia no me ha arruinado el sushi ni la experiencia de comer todo lo que puedas", aseguró. "Aprendí que la próxima vez necesito escuchar a mi cuerpo y tomar las cosas con más calma".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se come 32 rollos de sushi en un buffet y termina en la sala de urgencias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.