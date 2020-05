Se agotan en minutos las entradas para la reapertura de Disneyland Shanghai Luego de tres meses de cierre, el parque Disneyland en la ciudad china de Shanghai abrirá sus puertas el próximo 11 de mayo con todas las entradas vendidas. By Isis Sauceda Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El parque Disneyland de Shanghai anunció que volverá a abrir sus puertas el lunes tras tres meses de cierre para deleite de los amantes del ratón Mickey, que en minutos agotaron las entradas. De acuerdo a People, los boletos para los primeros tres días de reapertura ya están vendidos en la web oficial del parque situado en la ciudad del sur de China. Image zoom Hu Chengwei/Getty Images El pasado martes, el presidente y director general del parque, Joe Schott, anunció que en esta nueva etapa poscoronavirus implementarán medidas preventivas de higiene para resguardar la salud de los visitantes. “Algunas cosas se verán diferentes”, comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El ejecutivo agregó que el parque operará con distanciamiento social y otras medidas de seguridad, limitando el número de visitantes. Además solo se podrán comprar boletos por alentado y se tendrán que hacer reservas en restaurantes, áreas de juego y otras instalaciones dentro del parque. Con la reapertura de sus instalaciones en Shanghai, que permanecieron cerradas poco más de tres meses, Disney estudiará la posibilidad de reabrir las puertas de los parques en Estados Unidos, que están cerrados desde marzo. Image zoom Hu Chengwei/Getty Images Por lo pronto, la compañía anunció que la zona de restaurantes y tiendas Disney Springs en Orlando, FLA, reabrirá sus puertas el próximo 20 de mayo, mientras que el resto de los parques temáticos y hoteles permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. El parque de China fue el primero de la compañía en cerrar sus puertas debido al brote de coronavirus.

