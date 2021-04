Legendario exjugador de la NBA pierde a su hijo mayor de 33 años Con un desgarrador mensaje a través de sus redes sociales, la exestrella de los Chicago Bulls Scottie Pipen despidió para siempre a su primogénito. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El legendario exjugador de baloncesto Scottie Pippen confirmó a través de las redes sociales que su hijo mayor, Antron, falleció a los 33 años el domingo pasado. El exdeportista de 55 años y miembro del salón de la fama de la NBA expresó lo difícil que ha sido para su familia el fallecimiento de su hijo, sobre todo porque compartían un vínculo especial. Pippen es considerado uno de los grandes del baloncesto de todos los tiempos tras jugar con Michael Jordan en los Chicago Bulls que dominó la NBA en los años noventa con seis campeonatos. También obtuvo dos medallas de oro olímpicas. El retirado baloncestista no precisó la causa de la muerte de su hijo, pero sí destacó que mantenía una dura batalla contra el asma crónica y que la misma no le permitió llevar a cabo una carrera profesional en el baloncesto. "Los dos compartimos el amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre el juego. Antron sufría de asma crónica y si no lo hubiera tenido, realmente creo que habría llegado a la NBA. Sin embargo, nunca dejó que eso lo desanimara: Antron se mantuvo positivo y trabajó duro, y estoy tan orgulloso del hombre que se convirtió", escribió Pippen junto a un carrusel de fotografías de su hijo. "Por favor, mantengan a su madre, Karen, y a toda su familia y amigos en sus pensamientos y oraciones. Un corazón bondadoso y un alma hermosa se fueron demasiado pronto. Te amo, hijo, descansa tranquilo hasta que nos volvamos a encontrar", agregó. Scottie estuvo casado con la madre Antron, Karen McCollum de 1988 a 1990. El deportista retirado también es padre de Sierra, Taylor, Scotty Jr., Preston, Justin y Sophia . Otra hija, Tyler, falleció a días de nacida, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus hijos han seguido los pasos de su padre, Antron jugó baloncesto tanto para South Georgia Technical College como para Texas A&M International, reportó TMZ.

