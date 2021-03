Close

¡Insultan a la periodista Satcha Pretto en Despierta América y ésta fue su reacción! El entrevistado le llamó idiota sucesivas veces. ¡No imaginas quién se atrevió a faltarle así el respeto! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Satcha Pretto, la periodista hondureña co-presentadora del show de Univisión Despierta América, ha vivido un momento hoy en vivo y en directo que sin duda nunca olvidará. Sucedió durante la retransmisión del programa cuando entrevistaba a Jeffy Lichtman, abogado de un famoso caso que ha coronado infinidad de titulares durante los últimos días: la detención de Emma Coronel Aispuro, quien fue arrestada en el aeropuerto internacional de Dulles el pasado 22 de febrero. Incómodo ante las preguntas que se le hicieron, el abogado terminó llamando idiota de forma repetida a la conductora, quien se mantuvo formal y en su lugar, pese a la que le estaba cayendo encima en plena entrevista. Image zoom Credit: IG Satcha Pretto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de ser insultada por el abogado, la conductora se dispuso a dar la entrevista por terminada. En las redes las opiniones fueron encontradas: mientras que unos acusaban al abogado de agresivo, otros decían que las preguntas de la periodista estuvieron fuera de lugar y que fue ella quien se vio agresiva con el abogado, aunque ella jamás le faltó el respeto. Esta fue la conversación de la polémica: Muchos otros televidentes todavía no daban crédito a lo sucedido, sin acabar de entender cómo la situación había llegado a tener tal desenlace: "¡Qué entrevista tan rara!", exclamó un usuario. La afamada periodista, después de estudiar en Honduras con excelentes calificaciones, recibió una beca para la universidad texana de Angelo State University. Inició su carrera en televisión como reportera de Telemundo y en el año 2003 se unió a la cadena Univisión. Fue en 2011 cuando comenzó a presentar Despierta América. Satcha Pretto es, además, embajadora de la organización sin fines de lucro Operación Sonrisa.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Insultan a la periodista Satcha Pretto en Despierta América y ésta fue su reacción!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.