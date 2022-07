Encuentran muerta a joven ecuatoriana que desapareció en Atlanta tras negarse a trabajar como dama de compañía Pide justicia la madre de Saraí Llanos Gómez, la ecuatoriana de 19 años que desapareció en Atlanta y fue encontrada muerta. La joven se había negado a trabajar como dama de compañía. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Saraí Llanos Gómez, una ecuatoriana de 19 años que había desaparecido en Atlanta, fue encontrada muerta. Según reportes, el cadáver de la joven fue encontrado cerca de un lago y la pudieron identificar por sus huellas dactilares. Según las autoridades, Saraí murió un mes antes de que encontraran su cuerpo, reporta Univision. La joven —quien era bailarina profesional— se había negado a trabajar como dama de compañía, y sus familiares aseguran que por eso la mataron. Una amiga le habló de un empleo en Atlanta y cuando llegó a la cita, ella descubrió que querían que fuera trabajadora sexual y se negó. Saraí incluso amenazó con denunciar a los que le ofrecieron este empleo. Saraí —oriunda de Guayaquil— se mudó a Estados Unidos en el 2021, con la esperanza de labrarse un futuro brillante. En Chicago trabajó como mesera para salir adelante. En junio, cuando viajó a Atlanta con su amiga a una entrevista para un nuevo empleo, se llevó la amarga sorpresa de que querían prostituirla, contaron sus familiares. El pasado 14 de junio fue la última vez que su madre habló con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sarai Llanos Gomez Credit: Facebook Gardenia Gómez, la madre de la víctima, contó entre lágrimas a Univision, que habían encontrado el cadáver de su hija. La madre reveló que la persona que intentó meter a su hija en una red de prostitución es de nacionalidad rusa.

