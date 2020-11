Close

La demócrata Sarah McBride se convierte en la primera senadora transgénero de Estados Unidos La conocida activista por los derechos de la comunidad LGTBQ ha hecho historia al ser elegida por el Estado de Delaware. "Lo logramos. Ganamos las elecciones generales. Gracias, gracias, gracias". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pasada noche del martes, Sarah McBride hizo historia convirtiéndose en la primera senadora transgénero de Estados Unidos. La demócrata fue elegida a sus 30 años para ocupar ese cargo en el estado de Delaware, un logro que celebró y agradeció a través de sus redes sociales con un mensaje muy emotivo. "Espero que lo de esta noche demuestre a los niños de la comunidad LGBTQ que nuestra democracia es lo suficientemente grande para ellos también", escribió. "Es hora de ponerse a trabajar e invertir en políticas que hagan la diferencia para las familias trabajadoras". Su victoria supone un gran avance no solo para su comunidad sino para la democracia del país. Aunque otras personas transgénero ya habían ocupado cargos en gobiernos estatales, esta es la primera vez que se elige a una mujer trans como funcionaria del más alto rango en el senado. McBride venció al republicano Steve Washington y ocupará la silla del ahora retirado senador de estado Harris B. McDowell III. Una victoria histórica que celebró rodeada del calor y los aplausos de sus votantes y su equipo, su gran cómplice y apoyo en su papel como activista y defensora de la libertad sexual. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1323836785798094851%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fverne.elpais.com%2Fverne%2F2020%2F11%2F04%2Fmexico%2F1604461152_695394.html En 2016, McBride dio un discurso conmovedor dentro de su partido al participar en la Convención Nacional Demócrata como secretaria de prensa nacional de la campaña de derechos humanos. Unas palabras premonitorias que llegaron de lleno a los allí presentes por su profundo mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Seremos una nación donde solo hay una forma de amar, una forma de ver, una forma de vivir? ¿O seremos una nación donde todos tengan la libertad de vivir de manera abierta e igualitaria. Una nación que es más fuerte unida?", preguntó por aquel entonces. La población ha respondido a sus preguntas dándole su voto y su confianza, un paso al frente por la igualdad y la diversidad.

