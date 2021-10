La CEO de Spanx regalará a sus empleados $10,000 y dos boletos de avión en primera clase Sara Blakely, CEO de la compañía estadounidense de ropa interior Spanx, recompensará a sus empleados con $10,000 dólares y dos billetes para viajar a cualquier parte del mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sara Blakely Sara Blakely | Credit: Rick Diamond/Getty Images for GCAPP Sara Blakely, CEO de la compañía estadounidense de ropa interior Spanx, recompensará a cada uno de sus empleados con una suma de $10,000 dólares y dos boletos de avión en primera clase para viajar a cualquier parte del mundo. Así lo anunció Blakely luego de que Blackstone firmara un acuerdo con su empresa por $1,200 millones. "Fue un anuncio emotivo lleno de lágrimas de felicidad al reconocer lo lejos que hemos llegado. Y luego las lágrimas realmente comenzaron a fluir cuando sorprendí a todos con 2 tiquetes de primera clase a cualquier parte del mundo y $10.000 en efectivo para gastar en el viaje", dijo la directora ejecutiva en un video publicado en la red social Instagram. "Realmente quiero que cada empleado celebre este momento a su manera y cree un recuerdo que les dure toda la vida", añadió. "Saludos por 21 años de magia y muchos más por venir… 🥂". Blakely, de 50 años, recordó también los inicios, cuando visualizaba el futuro de su empresa y muchos no creyeron en ella. "En la pizarra de mi habitación escribí una meta. Dije: 'Esta empresa algún día valdrá 20 millones de dólares'. Todo el mundo se rió de mí… Entonces, estar aquí hoy me hace pensar en lo que hemos podido crear y lo que hemos podido hacer al ser auténticos y amables, y [entregar] productos increíbles a las mujeres ", dijo Blakely. "Utilizar principios muy femeninos en un espacio muy masculino, que son los negocios, liderar con intuición y vulnerabilidad… Creo que es un gran momento en el tiempo para las mujeres". Sara Blakely Sara Blakely | Credit: Rick Diamond/Getty Images for GCAPP "Me enorgullece decir que me he asociado con Blackstone, que ha comprado la mayor parte de Spanx. Con todo mi corazón amo esta marca. Con todo mi corazón seguiré amando esta marca. Seguiré siendo una accionista importante y seguiré ayudando a la empresa a alcanzar su mayor potencial, así como seguiré cumpliendo mi mayor pasión: elevar a las mujeres", sostuvo. Por último, Blakely agradeció a trabajadores, clientes y familiares por cada logro. "Estoy eternamente agradecida con los clientes, empleados (pasados y presentes), proveedores, minoristas, amigos y familiares que me apoyaron mientras daba el salto", indicó. "Dejemos que hoy inspire a todos los soñadores que más se preocupan". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos fueron los comentarios que recibió la publicación de la empresaria por su gesto hacia los trabajadores. "Liderando con intuición y amabilidad y humanidad, humor y fuerza", "Amo tanto todo esto", "@sarablakely ¡esto es lo más genial! ¡Te amo!", le dijeron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La CEO de Spanx regalará a sus empleados $10,000 y dos boletos de avión en primera clase

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.