¡Joven falsifica prueba de la COVID-19 y vuela a Argentina enfermo de coronavirus! Según las autoridades, éstos son los detalles del irresponsable acto del hombre que voló desde Miami y ha puesto en riesgo a un avión entero. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un certificado de salud falso, las autoridades confirmaron que un hombre enfermo de coronavirus tomó un avión a Argentina, según reveló un artículo del Washington Post. Santiago Solans Portillo tenía planeado tomar un vuelo de vuelta a casa el pasado sábado, cuando una noticia le llegó de improvisto: su prueba de la COVID-19, exigida previa al vuelo, había dado positivo. En cambio, cuando el joven de 29 años llegó al aeropuerto de Miami, no solo no avisó de su estado a los agentes de American Airlines que procedieron a registrarle antes de abordar su avión, además les entregó un certificado falso que aseguraba que estaba bien. Sin embargo, cuando al día siguiente llegó a Buenos Aires, tomaron su temperatura al aterrizar y tenía una fiebre de 101.3. Ahí fue cuando confesó que quizá no debería haber tomado el vuelo porque probablemente tenía el coronavirus. Pasajero avión Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Debido a este comportamiento tan irresponsable y egoísta, 200 personas están en riesgo pese a haber viajado haciendo lo correcto", dijo a los medios Florencia Carignano del departamento de inmigración. Como está sucediendo en muchos otros países, Argentina requiere a los pasajeros internacionales volar desde los Estados Unidos con un certificado que asegure que, o bien acaban de recuperarse de la enfermedad, o bien presenten una prueba reciente negativa. El número de contagiados de COVID-19 han aumentado de forma estrepitosa en este país latino, que ya ha sobrepasado la cifra de 3 millones de casos y que continúa batiendo récords de enfermos cada día, mientras los hospitales luchan por acomodar la enorme ola de la enfermedad que arrastra a sus ciudadanos.

