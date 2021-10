Hombre intenta secuestrar a una niña de tres años en el Bronx. Así la rescataron Santiago Salcedo, de 27 años, intentó secuestrar a una niña de tres años que caminaba con su abuela y sus hermanitos en una calle del Bronx. Así lograron arrebatarla de las garras de su secuestrador. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una abuela que caminaba con sus tres nietos pequeños por una calle del Bronx, en Nueva York, pasó el susto de su vida. Un hombre se atravesó en su camino e intentó secuestrar a su nieta de tres años, reportó Noticias Telemundo. El incidente quedó captado en un video que se ha vuelto viral. En este vemos, al atacante, identificado como Santiago Salcedo, de 27 años, agarrar a la menor y salir corriendo con ella. La abuelita corre desesperada detrás del hombre mientras sus otros nietos pequeños lo observan todo en pánico en medio de la calle. El hombre envolvió a la niña en una cobija y salió huyendo con ella en brazos. Afortunadamente testigos se pusieron en acción y salvaron a la pequeña. Una residente hispana del Bronx dijo que llamó al 911 y reportó lo que pasaba a las autoridades. La abuela no paraba de llorar y pedir ayuda. El hombre finalmente soltó a la niña y salió caminando. Santiago Salcedo Santiago Salcedo | Credit: Noticias Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Santiago Salcedo fue arrestado horas después y salió sonriendo el cuartel —esposado y en custodia de oficiales— ante las cámaras de programas de noticias, al parecer disfrutando ser el centro de atención. Según reporta el diario New York Daily News, Salcedo es un hombre desamparado y ahora enfrenta cargos por intento de secuestro y por poner en peligro la vida de una menor de edad.

