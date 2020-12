Close

Santa y Mrs. Claus dan positivo por COVID-19 tras tomarse fotos con 50 niños en Georgia Los actores que encarnaron a la entrañable y navideña pareja supieron que eran positivos varios días después del encuentro que tuvo lugar en Ludowici, Georgia. Los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos actores que interpretaron a Santa Claus y Mrs. Claus dieron positivo en la prueba de COVID-19 luego de haber tenido contacto con 50 niños en un evento familiar navideño en Georgia. La pareja obtuvo el resultado dos días después de aparecer en un desfile de Navidad en la ciudad de Ludowici y tomarse fotos con aproximadamente 50 niños después de una ceremonia de encendido de árbol, según informó la junta de comisionados del condado de Long en su portal web. "He conocido personalmente tanto a 'Santa' como a la 'Mrs. Claus’ toda mi vida y puedo asegurarles a todos que nunca habrían hecho nada a sabiendas para poner en peligro a ningún niño”, dijo el presidente de la junta de comisionados del condado de Long, Robert Parker. Image zoom Paker, quien no reveló las identidades de los infectados, aclaró que ninguno de ellos había experimentado ningún síntoma a la hora del encuentro con los niños el pasado 10 de diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mis hijos se hicieron una foto con Santa y sus sonrisas eran más grandes que la de cualquier día otro día de escuela, en el que existe el mismo riesgo de exposición. Quiero enfatizar aún más que ningún niño fue obligado a asistir a los eventos y que la elección quedó únicamente en manos de sus padres”, dijo. “Ambos han desempeñado estos roles durante muchos años y llevar alegría a los niños durante las vacaciones es una de las partes más importantes de sus vidas”, agregó en el comunicado. Image zoom Credit: Facebook / Comisionado del condado de Long Según Dana Green, coordinadora de padres de las escuelas del condado de Long, a los alumnos que estuvieron expuestos a Santa y a su esposa señora se les recomendó permanecer aislados en casa hasta después de las vacaciones de Año Nuevo, informó el canal local WJCL 22. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

