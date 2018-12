Hombre que se disfrazaba de Santa Claus en Walmart acusado de matar a sus hijos

Un padre en Georgia fue arrestado después de que la policía encontrara los cadáveres de sus dos hijos de 14 años enterrados en el patio de su casa. Uno de sus hijos había desaparecido hace dos años, confirma PEOPLE.

Elwyn Crocker Jr. fue visto por última vez en noviembre del 2016 y la última vez que su hermana Mary Crocker fue vista fue este pasado octubre, cuenta el médico forense del condado de Effingham David Exley a PEOPLE. El pasado jueves, las autoridades encontraron los restos de los hermanos enterrados en el patio de su padre.

Ninguno de los dos había sido reportado como desaparecido. “He estado haciendo esto por 41 año y casi me pongo a llorar”, dijo el alguacil del condado de Effingham Jimmy McDuffie al diario Atlanta Journal-Constitution. “No puedo imaginar como le puedes hacer eso a unos niños. Es horrible”.

Effingham County Sheriff's Office

Aún no han determinado la causa de muerte de los adolescentes pero las autoridades creen que Elwyn Jr. ha estado muerto dos años. El padre de 49 años dio información a la policía que hizo que los investigadores buscaran en el patio de su casa. La madrasra de los adolescentes, Candice Crocker, de 33 años, y la madre de ella, Kim Wright, de 50 años, están acusadas como cómplices de los crímenes. Ambas también fueron arrestadas y el caso sigue en desarrollo.

El padre trabajaba disfrazado de Santa Claus en un Walmart en Rincon, reporta Journal-Constitution pero no se sabe cuanto tiempo estuvo empleado ahí. Un vocero de Walmart dijo a PEOPLE que él ya no trabajaba ahí y no quiso dar más comentarios.

Las autoridades siguen investigando los crímenes. Un vecino, Raymond Strickland, dijo a WTOC que no entendía cómo los acusados pudieron seguir viviendo en la casa sabiendo que dos menores habían sido enterrados en el patio. “Ellos siguieron con sus vidas como si nada”, dijo Strickland sobre el padre y los otros adultos que vivían en la casa. “La comunidad entera está desolada. Todos estamos afectados por esto”.