¿Sanfermines en California? ¡Bomberos huyen de un toro en mitad de los fuegos! Aquí te mostramos el simpático video viral de un enorme toro de largos cuernos que correteó a una cuadrilla de bomberos que batallaba contra el fuego. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Tremendo el susto que se llevaron estos bomberos! Sin duda, una aventura que algún día contarán a sus nietos. Una cuadrilla que batallaba en medio de uno de los incendios que, un año más, comienzan a proliferarse en la calurosa California, se topó con una imagen que nunca olvidarán. Un colosal toro de largos cuernos emergió de la nada y corrió tras ellos, provocando el estupor de los testigos e incluso las risas, ya que afortunadamente todos los afectados salieron ilesos. La estampa, que recuerda a los famosos sanfermines en España, es digna de verse. “¡Dios mío!”, se escucha decir al testigo que grabó el video. El cuerpo de bomberos del condado de Ventura publicó además un cómico tweet en el que aseguraban que: “Ferdinando no estaba de broma cuando persiguió a los bomberos carretera abajo. Afortunadamente, no hubo heridos y Ferdinando continuó con su día”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas después, Ferdinando volvió a aparecer, esta vez en son de paz. En esta ocasión, los bomberos de Los Ángeles le suministraron ayuda en medio del caos y las altísimas temperaturas. Un poco de heno y agua para un Ferdinando que seguro puso más de una sonrisa en la boca de los valientes apaga-fuegos que se juegan la vida año tras año. La ola de calor que asola la costa oeste de los Estados Unidos está rompiendo récords. El domingo, el Parque Nacional del Valle de la Muerte en California alcanzó los 54.4 grados centígrados, dato enviado al comité de expertos para ser verificado. Se espera que el calor continúe aumentando en los próximos días.

