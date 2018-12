Sanador espiritual brasileño Joao de Deus acusado por múltiples mujeres de abuso sexual

El sanador espiritual Joao de Deus ha sido acusado de abuso sexual por más de 200 mujeres en Brasil, según informan las autoridades locales. Joao Texeira de Faria, de 76 años, mejor conocido como Joao de Deus o “Juan de Dios”, ha sido acusado de abusar sexualmente de mujeres que acudieron a él para que las curara de depresión y otras enfermedades. La oficina del sanador envió un comunicado negando las acusaciones, asegurando que Joao “usa sus poderes para tratar a miles de personas y rechaza de forma vehemente las acusaciones de cualquier práctica inapropiada durante sus tratamientos”.

Muchas de las acusaciones salieron a la luz en el programa Conversa com Bial (“Conversa con Bial”) del canal Globo TV y en el diario O Globo. Si bien muchas de sus supuestas víctimas prefieron no ser identificadas, la coreógrafa holandesa Zahira Lieneke Mous, habló abiertamente sobre la pesadilla que según ella vivió con el sanador. Zahira alega que fue violada durante una sesión de sanación.

Otras mujeres denunciaron anónimamente que Joao las forzó a masturbarlo o practicarle sexo oral. Los abusos supuestamente pasaron en el templo de la Casa Don Ignacio de Loyola en Abadiania, donde personas de todo el mundo lo visitan. Sus supuestas víctimas alegan que no lo denunciaron antes por miedo, ya que es una figura poderosa que ha tenido entre sus clientes a ex presidentes como Hugo Chavez y Luiz Inácio Lula da Silva, según reportes.

“Yo sé que estoy siendo criticada: ‘¿por qué viene con su historia, si él está curando a miles de personas?’, y esa es una de las razones por las que no dije nada”, dijo la holandesa Zahira Lieneke Mous al presentador Pedro Bial del programa Conversa com Bial de Globo TV. “¿Si fuera solo yo, qué importa? ¿Él está sanando a miles de personas, cierto? Pero ahora sé que él está abusando de cientos de mujeres y niñas y no puedo callar”. El abogado de Joao de Deus, Alberto Toron, niega todos los cargos.