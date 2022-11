Niño de 10 años cuenta cómo logró escapar de un intento de secuestro Sammy Green, de 10 años, cuenta cómo logró salvarse de un intento de secuestro en Pennsylvania. Esta idea que tuvo tal vez le salvó la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un niño de 10 años en Pennsylvania logró salvarse de un intento de secuestro gracias a su astucia. Sammy Green estaba caminando a casa de la escuela en Pottstown cuando una mujer comenzó a seguirlo en High Street, reportó CBS News. "Empezó a caminar con él, a preguntarle dónde estaba su familia, a preguntarle dónde estaba su papá", dice el padre del menor, Sam Green a WPVI. El incidente fue captado en video. La mujer le dijo que ella conocía a su papá y que él debía irse con ella. La desconocida ofreció comprarle comida al niño en la tienda de una gasolinera Wawa. Al niño se le ocurrió pedirle a la dependienta de otra tienda, Dani Bee Funky, que pretendiera ser su mamá. Sammy dice que la desconocida que lo seguía lo hizo sentir incómodo con su lluvia de preguntas incoherentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Child Credit: Getty Images El estudiante de cuarto grado le pidió a Hannah Daniels, de 17 años, la vendedora de la tienda, que pretendiera ser su madre para que la desconocida dejara de seguirlo. Hannah dijo a CBS News que el niño estaba aterrado y no quería irse de su lado. La desconocida se fue cuando la vendedora cerró la puerta de la tienda. "Estaba temblando", recuerda el niño después del susto que pasó. El padre de Sammy dijo a CBS News que otros padres deben hablar con sus hijos sobre los peligros de personas desconocidas que se les acerquen, y que les expliquen a los niños cómo buscar ayuda en una situación así. La policía reveló que la mujer que siguió al niño —cuya identidad no ha sido revelada— estaba recibiendo tratamiento de salud mental.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niño de 10 años cuenta cómo logró escapar de un intento de secuestro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.