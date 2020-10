Close

Sam Fuentes, una sobreviviente de la masacre en Parkland, cuenta su historia y exige justicia Sam Fuentes sobrevivió el ataque de Nikolas Cruz en su escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida en el 2018. La joven habla de esta traumática vivencia, del documental Us Kids y su lucha por evitar más muertes a causa de las armas de fuego. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sam Fuentes, de 20 años, es una sobreviviente del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en el 2018. Un antiguo estudiante, Nikolas Cruz, abrió fuego en el plantel escolar, matando a 17 personas e hiriendo a otras 17. "Desafortunadamente yo aún vivo con miedo", confiesa Sam a People CHICA. "Nunca piensas que vas a ser una víctima de la violencia con armas de fuego hasta que te pasa. Cada día recuerdo esta terrible tragedia y tengo que navegar por un mundo que está lleno de triggers [recordatorios] que me hacen regresar a ese momento". Image zoom US Kids Documentary Ahora Fuentes —y otros sobrevivientes de la masacre en Parkland como Emma Gonzalez y David Hogg — forman parte del documental Us Kids del cineasta Kim Snyder, que estrenará el 30 de octubre. Este cuenta la historia de estos jóvenes activistas que luchan por regular las armas de fuego y disminuir la violencia tras sobrevivir traumáticas experiencias."Encuentro una manera de sanar por medio del trabajo, del activismo", asegura la estudiante universitaria. Image zoom (Paul Morigi/Getty Images for March For Our Lives) Si bien aún tiene cicatrices por las heridas que sufrió y padece del trastorno de estrés postraumático, la terapia la ha ayudado a reconstruir su vida. "Más que nada sentía rabia por lo que pasó y quería encontrar una manera de honrar a los amigos que perdí", asegura. "Definitivamente es una batalla, pero si tienes un buen sistema de apoyo, eso ayuda". Fuentes está motivando a otros jóvenes a votar en la elección del 2020. "Es importante estar involucrados", asegura. "Tenemos que votar por representantes que no pondrán en riesgo nuestras vidas. Estamos votando para salvar nuestras vidas". Image zoom US Kids Documentary La joven dice que para poder regular las armas de fuego y ayudar a prevenir más muertes y violencia, es necesario crear nuevas leyes a un nivel federal que logren cambios significativos, como verificar los antecedentes criminales y el estado de salud mental de un individuo antes de venderle un arma o otorgarle una licencia para portarla. Image zoom US Kids Documentary Fuentes y el resto de sus compañeros que participan en el documental Us Kids serán parte del encuentro virtual Vote With Us [Vota con nosotros] el sábado 24 de octubre aa las 3 p.m. Este esfuerzo para motivar a los jóvenes y a las minorías a votar será trasmitido por votewith.us y por YouTube. Después de esta reunión virtual, el documental Us Kids se trasmitirá gratuitamente el fin de semana por YouTube. "Mi activismo es una manera de conmemorar a aquellos que han perdido sus vidas por la violencia de las armas de fuego", concluye Fuentes. "Aquellos que yo conocí personalmente y cientos de miles de personas que mueren por crímenes violentos. Esas son las personas por la que yo lucho. Lo hago porque los que han muerto no pueden hacerlo, lo hago por ellos".

