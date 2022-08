La viruela del mono ¿llegó para quedarse? ¿tiene cura? El doctor Mauricio González aclara todas las dudas ¿En qué consiste realmente este virus del mono? ¿Cuán cuidadosos debemos ser? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos días han vuelto a estallar las noticias sobre personas contagiadas con la viruela del mono, y Estados Unidos declaró este jueves una emergencia de salud pública nacional ante el brote de la enfermedad. ¿En qué consiste realmente este virus? ¿Cuán cuidadosos debemos ser? ¿Hay cura posible para las personas que se contagian? A todas estas preguntas respondió el doctor Mauricio González, médico internista y de emergencia, a quienes muchos llaman el "Dr. Fauci latino" por el trabajo informativo que hizo en medio de la pandemia del coronavirus. Según explicó el especialista mexicano radicado en Nueva York a People VIP, "la viruela del mono es una enfermedad viral que se transmite por un contacto prolongado entre dos personas", y los síntomas iniciales son "muy genéricos". Dr. Mauricio González Credit: Cortesía / Dr. Mauricio González "Tarda entre cinco y 13 días en que una persona esté expuesta a este virus y empiece a presentar síntomas", advirtió. "Entre los síntomas primarios más comunes que estamos viendo sobre todo en Estados Unidos son fatiga, fiebre, cansancio o falta de apetito, y unos días o semanas después aparecen las ya conocidas lesiones dermatológicas, que parecen casi como acné —y que conforme pasan los días se generan unas vesículas que están llenas de fluido e inclusive pus". Ante los contagios de la enfermedad —solamente en Estados Unidos se registran cerca de 7,000 casos hoy— muchos se preguntan cuál es la cura y si hay una vacuna eficiente para combatirla. "Curiosamente y suertudamente, este virus comparte muchas características con la viruela y Estados Unidos tenía una reserva federal de la vacuna contra la viruela que resulta ser efectiva contra la viruela del mono", dijo el especialista. "Entonces tenemos acceso, no la tenemos que desarrollar. Por eso ahora a través de acuerdos entre distintos países se están distribuyendo estas vacunas sobre todo para las personas de mayor riesgo de contraer la enfermedad". El Dr. González detalló que las vías de transmisión son por contacto y por gotas de saliva. "Todavía no sabemos qué tan fuerte y eficiente es la vía de transmisión por gotas de saliva pero generalmente le decimos a la población que tengan precaución", dijo. También apuntó que la vía más efectiva de transmisión "es el contacto prolongado con una persona que ya tenga las lesiones características, y si ese contacto es muy cercano y prolongado las probabilidades de que se infecte son aún mayores". El especialista recomienda que si una persona sospecha que puede estar infectada con la viruela del mono llame a su médico de cabecera y le explique los síntomas que está experimentando, o que acudan a una sala de emergencia. Viruela del mono Credit: John Kevin / Getty Images Existen muchas interrogantes sobre esta enfermedad tras años difíciles con la pandemia del coronavirus. ¿Por qué hay un rebrote ahora? ¿La viruela del mono llegó para quedarse? "Se han reportado varios brotes en los últimos 20 o 30 años, pero nunca a esta escala. Hoy creemos que con la movilidad que se suscita entre países esos brotes ya pueden cruzar fronteras más rápido, y si estas enfermedades llegan a lugares geográficos donde el contacto profundo sea más probable, también es más probable que prolifere. Y esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos", afirmó el doctor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es demasiado temprano para saber cómo van a darse las cosas. Sin embargo, hay varios escenarios: uno es que se quede. Afortunadamente la letalidad de este virus es muy baja, en las personas que más problemas puede generar es en personas con cáncer o algún tipo de inmunocompromiso o en mujeres embarazadas", explicó. No obstante "más allá de eso vemos que es un virus que dura dos o tres semanas y después las personas se curan sin ningún otro problema".

