Gangrena y sordera, así son los aterradores síntomas de la variante delta de la COVID-19 La cepa B.1.617.2 fue identificada en la India y ha sorprendido a los médicos por su severidad y agresivos síntomas. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego del surgimiento de una serie de alarmantes casos del llamado hongo negro que ha azotado a pacientes en la India, la comunidad médica están sonando nuevamente las alarmas por los inesperados y severos síntomas ligados a Delta, la variante de la COVID-19 descubierta en dicho país y que ya ha traspasado sus fronteras. Dichos males van desde trastornos estomacales como la diarrea, hasta la sordera y coágulos sanguíneos que causan gangrena. Ganesh Manudhane, un cardiólogo residente en Mumbai, algunos de sus pacientes han desarrollado minúsculos coágulos sanguíneos que han provocado la necrosis del tejido causando la amputación, según reporta Bloomberg News. Dos pacientes perdieron dedos de las manos, otros han perdido un pie debido a dichas complicaciones. Según el médico, el año pasado se recibieron entre 3 y 4 casos similares. Este año han atendido a aproximadamente pacientes con dicha condición semanalmente. "El virus se ha vuelto tan impredecible", comentó el doctor Abdul Ghafur, del pabellón de enfermedades infecciosas del Apollo Hospital en Chennai, al sur de la nación asiática y quien está tratando cada vez más casos de coronavirus que presentan falta de apetito, vómito, diarrea severa e inflamación estomacal como sus síntomas. India coronavirus cepa delta Credit: Getty images India cepa delta Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seis médicos entrevistados coincidieron con Ghafur ante estos síntomas que no se han observado en las variantes beta y gamma, es decir, las detectadas en Sudáfrica y Brasil. La cepa Delta también se conoce también como B.1.617.2 y ya se ha convertido en la variante dominante en Escocia e Inglaterra, además de que se ha esparcido en al menos 60 países más. Es mucho más contagiosa y potencialmente resistente a las vacunas disponibles internacionalmente. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

