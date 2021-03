B.1.1.7, cosas que hay que saber de esta peligrosa variante del coronavirus Esta cepa de COVID-19 fue detectada inicialmente en el Reino Unido y se está extendiendo rápidamente por Estados Unidos. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La COVID-19 sigue acaparando titulares. A pesar de que la pandemia cumplió ya un año y de que han comenzado a circular varias opciones de vacunas en el mundo, las autoridades sanitarias no bajan la guardia y ahora han fijado sus esfuerzos en las cepas del virus, en especial una de ellas que es la más preocupante: B.1.1.7. "Hay una variedad de cepas, pero la que ahora mismo está tomando fuerza en nuestro país es la B.1.1.7, que es la "variante del Reino Unido", como la llaman, porque ahí fue detectada primero", explicó al respecto el doctor Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en palabras citadas este martes por WAVE-3, en Kentucky. Aquí, 5 cosas que debes saber al respecto: ¿Qué es una cepa o variante? Existen miles de mutaciones del genoma de SARS-CoV-2 que han surgido desde su clasificación a finales del 2019 en China. Hacia junio del 2020 la mutación D614G se había convertido en la cepa dominante en el mundo. ¿Cuáles son las principales cepas de COVID-19? La británica, identificada científicamente como B.1.1.7. La llamada cepa brasileña conocida como P.1, y la sudafricana, 501.V2, que fue detectada en octubre. ¿Dónde y cuándo fue identificada la B.1.1.7? Existen miles de mutaciones de SARS-CoV-2, pero esta variante fue detectada en el Reino Unido en septiembre del 2020, según indican Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en su sitio oficial. Hacia diciembre 20 de ese mismo año, varios países reportaban casos de B.1.1.7, incluyendo Estados Unidos. ¿Por qué se considera tan peligrosa? En enero, el primer ministro británico Boris Johnson, citando a expertos del país, dijo que había evidencia preliminar de que la variante del coronavirus detectada en Inglaterra sería más mortal, pero sobre todo mucho más contagiosa. Dicho contagio podría ocurrir aun tomando las protecciones necesarias para prevenir el contagio de la civid. Ello provocó que expertos como el doctor Fauci hicieran un llamado a que el público usara doble mascarilla o tapabocas para protegerse de este virus. ¿Es esta la cepa más común en el país? Según el doctor Fauci, esta cepa está ganando fuerza "día con día" y se está convirtiendo en la variante dominante en el país. Se le atribuyen entre el 20 y el 30 por ciento de las infecciones actuales. Hasta el momento existen 6,390 casos confirmados de B.1.1.7. Las vacunas, ¿qué fan efectivas son contra la B.1.1.7? A la fecha existen 10 vacunas contra el coronavirus y sus variantes, tres de las cuales se distribuyen en el país: Moderna, Pfizer Inc.-BioNTech y Johnson & Johnson. En pruebas clínicas se demostró que detienen una enfermedad respiratoria más severa y previenen la hospitalización. Sin embargo, la variante encontrada en Brasil sería más resistente a la vacuna de AstraZeneca; la de Novavax Inc. y Johnson & Johnson serían menos efectivas contra la variante sudafricana. En Israel, de 1.2 millones de personas inoculadas, se reporta un 92 por ciento de efectividad de las vacunas de Pfizer Inc.-BioNTech SE contra todas las cepas del virus. Aun así, se detectó que una parte de las infecciones recientes reportadas en el país son causadas por la variante B.1.1.7. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

