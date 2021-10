Vanessa Villela revela que lleva meses batallando contra la COVID-19 Insomnio, desequilibrio hormonal, falta severa de energía, inflamación del cerebro... Los últimos tres meses no han sido especialmente fáciles para la actriz mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Villela Vanessa Villela | Credit: Mezcalent; Instagram Vanessa Villela Un año y medio después de su irrupción, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 continúa trastocando la vida de muchas personas. Este es el caso de la actriz mexicana Vanessa Villela, quien ha participado en exitosas telenovelas como El cuerpo del deseo, Eva Luna, Una maid en Manhattan y En otra piel, por mencionar algunas. Alejada de la televisión desde hace aproximadamente cinco años, los últimos tres meses no han sido especialmente fáciles para Villela. La actriz compartió este domingo a través de su perfil de Instagram que lleva desde agosto batallando contra los síntomas de la COVID-19, enfermedad que tocó a su puerta a principios de agosto y le robó cinco semanas de su vida. "El 5 de agosto contraje covid, me robó 5 semanas de mi vida en los momentos más importantes mientras filmaba y hacía mis bienes raíces. Hoy casi 3 meses después y todavía estoy lidiando con covid largo", explicó Vanessa en la citada red social, donde reveló algunos de los síntomas de la COVID-19 contra los que se encuentra luchando a día de hoy. "Algunos de los síntomas que he tenido son insomnio, desequilibrio hormonal, falta severa de energía, inflamación del cerebro, etc.", especificó la villana de exitosas telenovelas. Vanessa Villela Vanessa Villela | Credit: Instagram Vanessa Villela Aunque todavía se encuentra en camino de recuperación, Villela reconoció que "todo comenzó a mejorar" cuando aterrizó un ángel en su vida: la doctora Katherine Zagone, quien la ayudó "a volver a empezar a vivir una vida normal nuevamente". "Todavía estoy en tratamientos y no puedo imaginar cómo sería mi vida sin tu ayuda. No tengo palabras para describir mi gratitud para ti. Un millón de gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo por mí. Te debo la vida", compartió agradecida Villela. Vanessa Villela Vanessa Villela y la doctora Katherine Zagone | Credit: Instagram Vanessa Villela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras conocer el episodio de salud que ha estado atravesando, varios compañeros de profesión de la actriz no dudaron en expresarle sus mejores deseos. "Amiga, gracias a Dios estás bien. Cuídate mucho", escribió Sabrina Seara, quien trabajó con Villela en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos.

