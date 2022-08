Vanessa Lyon y su bebé León dan positivo a coronavirus La actriz Vanessa Lyon y su bebé León, hijo del presentador Carlos Calderón, han dado positivo a Covid-19. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon y su bebé León han dado positivo al coronavirus. La actriz venezolana y su pequeño — hijo también del presentador mexicano Carlos Calderón— batallan contra esta enfermedad. En un live en Instagram, la actriz reveló que ella y su bebé están contagiados de Covid-19. La mamá soltera dijo que estaría aislada junto a su hijo de 11 meses por unos días, como recomiendan los médicos. Lyon agradece poder estar cerca de su bebé, después de que las autoridades ordenaron que el niño viera a cada uno de sus padres, por separado, cada 48 horas. La ex de Carlos Calderón ha expresado su descontento con su situación actual. Si bien ha tenido escalofríos, voz ronca y cansancio, por suerte no ha presentado síntomas más graves. Vanessa aclaró que el niño no regresó a casa de su padre contagiado del virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Johnny Louis/FilmMagic Su bebé estuvo con ella en el live de Instagram y se mostró risueño. Sus seguidores se preocuparon por la salud del bebé y Vanessa aseguró que el niño no ha tenido síntomas graves. El 10 de agosto, Vanessa tiene una cita con su ex Carlos Calderón para llegar a un acuerdo sobre su hijo León y hablar todo lo referente a la custodia, manutención del niño y el tiempo que cada uno pasará con el bebé. Hasta ahora el copresentador de Despierta América (Univision) no ha publicado nada en sus redes sociales sobre esta noticia.

