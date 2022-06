Todo lo que debes saber sobre la vacuna de covid -19 y los niños de 5 a 11 años ¿Cuáles son las vacunas autorizadas para los niños de dicha edad? ¿Cuándo hay que aplicarlas? ¿Hay refuerzo? ¡Aquí todo lo que necesitas saber al respecto! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las vacunas contra el COVID-19 continúan siendo la mejor protección de la población mundial en contra del implacabla avance del coronavirus. En sus primeras etapas la vacunación dio inicio entre adultos y personas de la tercera edad pero poco a poco ha ido abriéndose a la población infantil con la aprobación paulatina de las autoridades gubernamentales y sanitarias. Actualmente la vacunación contra el covid-19 está disponible a partir de los cinco años. Sin embargo, se espera que muy pronto sea autorizada la vacunación para niños entre seis meses de vida y los cinco años. Aquí toda la información que debes saber sobre las vacunas si tienes niños de 5 a 11 años: Vacuna contra el Covid-19 Credit: Getty Images / Tang Ming Tung Si tu hijo ya tuvo covid-19 ¡aún es importante que se vacune! Estudios clínicos han demostrado que los niños que fueron infectados por el coronavirus pueden recibir una mayor protección si reciben la vacuna. No tienes que esperar demasiado para vacunarlos si estuvieron enfermos de covid-19: Cuando un niño da positivo a COVID-19 después de su primera dosis de la vacuna, entonces deberá esperar hasta que termine su período de aislamiento par recibir la segunda dosis,según estipulan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en sus más recientes lineamientos. Se recomienda que los niños reciban su segunda dosis al menos tres semanas después de la primera. Según cifras recientes, los CDC calculan que hasta febrero de 2022 tres cuartas partes de los niños y adolescentes en Estados Unidos han sido contagiados con covid-19. Los niños reciben una dosis de la vacuna distinta a la de los adultos: Actualmente solo existen una vacunaa autorizada en Estados Unidos para niños mayores de cinco años: la de Pfizer-BioNTech. Dicha inoculación tiene los mismos ingredientes activos de la vacuna que se le aplica a los niños mayores e 12 años, según explican los CDC, pero los niños reciben una dosis más pequeña. Dicha dosis se basa en la edad de vacunación del menor, no su peso. Esto es similar a lo que ocurre con la vacuna que se aplica a los niños contra la hepatitis A y la hepatitis B. Ya hay un refuerzo de la vacuna de covid-19 para niños de 5 años a 11 años El 17 de mayo pasado Robert M. Califf, M.D., Comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció su autorización del refuerzo para la vacuna. de covid-19 en niños de 5 a 11 años. "La vacunación continúa siendo la forma más efectiva de prevenir el COVID-19 y sus consecuencias severas y es segura", afirmó el doctor Califf. "Si su niño califica para recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech de COVID-19 y aún no la ha recibido, el llevarlos a vacunar puede prevenir que ellos desarrollen una enfermedad con consecuencias potencialmente severas que pueden ocurrir, tales como hospitalización y muerte", afirmó. "La vacuna contra el COVID-19 es segura, efectiva y tan importante para proteger a los niños como lo son otras inmunizaciones de rutina, previniendo así enfermedades graves debido a el COVID-19 y ayudando a que los niños permanezcan en la escuela de una manera segura. Invito a los padres a hablar con un farmacéutico de Walgreens o un pediatra para aprender más sobre la vacuna contra el COVID-19, abordar dudas y sentirse seguros de que están tomando la decisión correcta para sus niños y familia". – Kevin Ban, M.D., director médico de Walgreens. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre el COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

