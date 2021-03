Close

La vacuna de Pfizer protege contra la cepa brasileña del coronavirus Estudios revelaron que la vacuna fabricada por Pfizer Inc y BioNTech SE neutraliza dicha variante con eficacia. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Buenas noticias respecto a las vacunas contra la COVID-19: este lunes se dio a conocer que la vacuna producida por Pfizer Inc y BioNTech SE neutraliza con eficacia la variante de la COVID-19 descubierta en Brasil. Científicos de la división médica de la Universidad de Texas tomaron muestras de sangre de individuos a quienes se administró dicha vacuna y determinaron que la capacidad para neutralizar el virus con la nueva cepa brasileña, conocida como P.1, es equivalente al efecto de la vacuna sobre el modelo original del coronavirus que se secuenció por primera vez en China. Así se dio a conocer este lunes en la prestigiada revista científica New England Journal of Medicine. Las noticias son esperanzadoras, pues actualmente se han identificado tres peligrosas cepas o variantes del coronavirus COVID-19 en distintas partes del mundo. Dichas cepas son la británica, identificada científicamente como B.1.1.7. La mencionada cepa brasileña P.1, y la sudafricana, 501.V2, que fue detectada en octubre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los expertos en el campo coinciden en que tanto la variante británica como la brasileña se contagian con mayor facilidad que las primeras versiones de la Covid-19 y son uno de los principales retos a vencer en esta pandemia. Por su parte, portavoces de Pfizer esperan que la versión actual de su vacuna proteja contra la cepa sudafricana, sin embargo, la farmacéutica estaría planeando una tercera inyección de la vacuna-que actualmente requiere de dos aplicaciones- para combatir dicha cepa, así como una vacuna especialmente diseñada para dicha variante, a fin de entender la respuesta inmunológica, según indica la agencia noticiosa Reuters. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

