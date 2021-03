Close

Lo que tienes que saber sobre la vacuna HPV y la prevención del cáncer en hispanas Las medidas que pueden tomar las mujeres para prevenir cánceres ginecológicos, incluyendo la vacuna del VPH. Entrevista con experto. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Según una encuesta reciente, hay más mujeres hispanas que no se han hecho una prueba de papanicolaou en comparación a las mujeres blancas o negras no hispanas. El estudio también reveló que las hispanas reciben poca información por parte de sus proveedores de salud sobre la vacuna del VPH, la cual puede prevenir diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cervical. El doctor Alejandro Rauh-Hain, ginecólogo oncólogo del The University Texas MD Anderson Cancer Center, comparte sus perspectivas sobre el tema. ¿Cómo los proveedores de salud pueden fomentar la conversación entre las mujeres hispanas para mejorar el conocimiento sobre las medidas preventivas contra el cáncer e incitarlas a tomar control de su salud? Como profesionales de la salud es muy importante que ofrezcamos información a nuestros pacientes hispanos para educarlos sobre las medidas preventivas en contra de estos tipos de cáncer. Debemos preguntarles a nuestros pacientes acerca de su historial de papanicolau o tamizaje para cáncer de cérvix. También es importante preguntar si han recibido la vacuna del virus del papiloma humano (VPH), o si tienen preguntas sobre cómo pueden mejorar su salud en general. Debemos ser transparentes y rectificar información falsa que pueda surgir sobre las medidas de prevención, siempre teniendo en cuenta la importancia que tienen la cultura y las creencias en cada comunidad, para que nuestros pacientes y sus familias sientan nuestro apoyo. Por ejemplo, educar a pacientes sobre los diferentes métodos de detección temprana de cáncer de cérvix, y hablar de la efectividad de las vacunas del VPH y sus efectos secundarios, es fundamental para aumentar la confianza que tienen los pacientes en el personal de salud y aumentar las tazas de vacunación contra el VPH. Image zoom Dr. Alejandro Rauh-Hain, ginecólogo oncólogo del The University Texas MD Anderson Cancer Center | Credit: Cortesía Las medidas que pueden tomar las mujeres para prevenir cánceres ginecológicos, incluyendo la vacuna del VPH Existen diferentes métodos para detectar el cáncer en etapa temprana o antes de que las lesiones se conviertan en cáncer. En específico para el cáncer de cérvix, el Papanicolau y la vacuna del VPH son los más efectivos. Las guías de la Sociedad Americana de Cáncer recomiendan que aquellas mujeres con cérvix (que no han tenido una histerectomía completa) y que tengan un riesgo promedio de tener cáncer de cérvix, empiecen el tamizaje a los 25 años con el estudio de VPH solamente cada cinco años. Esto se aplica a casi todas las mujeres. Las guías también incluyen Papanicolau y el estudio del VPH cada cinco años o el Papanicolau solamente cada tres años como alternativa. Todos los hombres y mujeres entre 9 y 26 años deben de recibir la vacuna de VPH, sin embargo, la vacuna es más efectiva entre los 11 y 12 años. Aquellos hombres y mujeres entre 27 y 45 años deben conversar con sus médicos sobre los beneficios de la vacuna. La vacuna del VPH puede prevenir hasta el 90% de los casos de cáncer de cérvix y hasta otros 5 tipos de cáncer, incluyendo cáncer de vulva, vagina, ano, y orofaríngeo. Con respecto a la prevención de cáncer de ovario, llevar a cabo un examen pélvico puede ayudar a encontrar cánceres en etapas tempranas. Sin embargo, no hay un estudio de tamizaje que sea efectivo para el cáncer de ovario. ¿Cuál es la importancia de conocer el riesgo genético y cómo ciertas mutaciones pueden aumentar la probabilidad de desarrollar ciertos cánceres ginecológicos (como el cáncer de ovario)? Algunos cánceres ginecológicos, como el cáncer de ovario y útero, pueden ser hereditarios. Por ejemplo, tener un familiar con cáncer de ovario, aumenta el riesgo en otros miembros de la familia. El riesgo aumenta entre más miembros de la familia padezcan cáncer de ovario. Diversos estudios han demostrado que hasta el 25% de los cánceres de ovario son hereditarios a causa de una mutación en ciertos genes, como la mutación del gen BRCA1 o BRCA2. Sin embargo, un menor número de cánceres de útero son relacionados a mutaciones en genes que son hereditarias. Entender los riesgos de tener un cáncer hereditario es muy importante para los pacientes, ya que tiene implicaciones en cuanto al tratamiento. También es importante por el riesgo que tienen sus familiares de desarrollar cáncer. Para aquellos familiares que también padezcan una mutación en alguno de estos genes, existen opciones para prevenir estos cánceres, ya sea por medio de estudios de imagen o cirugías profilácticas (cirugías para eliminar órganos o tejidos que están en riesgo de "transformarse" en cáncer, antes de que se desarrolle el cáncer). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: getty images Detalles sobre el proceso de inoculación para la vacuna contra el VPH (tanto para hombres como para mujeres), incluyendo la edad recomendada para administrarla Todos los hombres y mujeres entre 9 y 26 años deben de recibir la vacuna de VPH, sin embargo, la vacuna es más efectiva entre los 11 y 12 años. Aquellos hombres y mujeres entre 27 y 45 años deben conversar con sus médicos sobre los beneficios de la vacuna. La vacuna del VPH puede prevenir hasta el 90% de los casos de cáncer de cérvix y hasta otros 5 tipos de cáncer, incluyendo cáncer de vulva, vagina, ano, y orofaríngeo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Lo que tienes que saber sobre la vacuna HPV y la prevención del cáncer en hispanas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.