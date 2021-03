Close

Estas son las actividades normales que podrías realizar si ya te vacunaste contra la covid-19 Conoce la lista de actividades públicas que los expertos consideran son seguras de realizar una vez que hayas recibido la vacuna contra la covid. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estarían por dar a conocer una lista de actividades de la vida cotidiana que podrían reanudarse una vez recibida la vacuna contra la covid-19. Las recomendaciones del gobierno federal mencionarían por primera vez pasos que apuntarían hacia el regreso a una vida más o menos normal, y que incluirían la aprobación de reuniones sociales o familiares de los individuos vacunados sin necesidad del uso de mascarilla. Así lo dio a conocer este lunes la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, quien ofreció una probadita de la lista durante una conferencia de prensa en Washington D. C. Las reuniones sin mascarilla "Me gusta usar el ejemplo de una hija que viene de fuera y que ya tiene las dos dosis de la vacuna, y un esposo y esposa que ya tienen la doble vacuna y quizá el vecino de al lado que ya se sabe que ha sido vacunado doblemente", explicó el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, durante la conferencia. "El riesgo relativo es tan bajo que no habría necesidad de usar una mascarilla". Lógicamente el uso de las mascarillas o tapabocas en lugares públicos, aún con la vacuna puesta, y el distanciamiento social en público seguirán vigentes. Los viajes "La meta es que no se reanuden los viajes aún", explicó la doctora Walensky este lunes. "Por ahora los CDC recomiendan que se eviten los viajes domésticos en la medida de lo posible. Y para aquellos que estén vacunados, las autoridades federales indican que si necesitan viajar es preferible hacerlo por lo menos dos semanas después de haber recibido su segunda dosis de la vacuna. El regreso a la oficina, ir al cine o los teatros "Para una persona completamente vacunada que pertenece a un grupo [de amistades] o que socializa con un grupo de personas completamente vacunadas, veo que es completamente razonable que pueda regresar a los teatros e incluso los alentaría a que vayan al cine", declaró a Business Insider el doctor Daniel Griffin, investigador clínico de la Universidad de Columbia. "Pero el riesgo de trasmisión e infección puede incrementar sustancialmente si a esa actividad se unen personas no vacunadas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los lineamientos oficiales de los CDC se darán a conocer a más tardar este jueves, según informa Politico. Es decir, a menos de una semana de que tanto los CDC como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobaran el uso y distribución en el país de la vacuna producida por la empresa Johnson & Johnson, la tercera disponible a nivel nacional. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image Estas son las actividades normales que podrías realizar si ya te vacunaste contra la covid-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.