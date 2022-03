La vacunación de los niños y la vacuna contra el COVID-19: lo que debes de saber antes de hacer su cita ¿Tus hijos están próximos a recibir la vacuna del covid-19 y otro tipo de vacunas? ¡Entonces te conviene leer esto! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras la mayoría del país se prepara para los meses de calor y mejor clima, las restricciones en cuanto al uso de mascarillas y el distanciamiento social para prevenir el contagio de COVID-19 se van relajando. El intento paulatino para volver a la rutina o 'normalidad' hace no solo urgente y necesaria a la vacunación contra el covid-19, sino que poco a poco se convierte ya en parte del régimen de vacunas que deben de recibir los menores de edad. En Estados Unidos, hasta el momento solo hay aprobación para el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTECh en niños mayores de cinco años. Es importante entender cómo planear la vacunación de nuestros acorde a las dosis que tengan pendientes para prevenir el coronavirus. De acuerdo con un reporte del 16 de marzo emitido por la Asociación Nacional de Pediatría —utilizando cifras de los CDC— hasta la fecha 7.5 millones de niños en Estados Unidos de entre 5 y 11 años y 14.4 millones de niños y adolescentes de entre 12 y 17 años han completado su vacunación contra covid-19. Aquí una lista de consideraciones a tomar en cuenta para la vacunación de tus hijos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): ¿Qué vacuna recibirá mi hijo?

Los niños de entre 5 y 11 años reciben una dosis especialmente preparada para su grupo demográfico por Pfizer-BioNTech que es distinta a la que se le aplica a los adolescentes y que viene en un envase distinto, con una tapa de color distinto para diferenciar claramente cuál es la dosis para niños de 5 a 11 años y cuál es la dosis para niños de 12 para arriba. Mi hijo, ¿puede recibir otras vacunas al mismo tiempo que la vacuna de COVID-19?

Sí. Las vacunas contra COVID-19 pueden ser aplicadas al mismo tiempo que otras vacunas infantiles incluyendo la vacuna de la gripe (flu). ¿En dónde le deben aplicar la vacuna a mi hijo, si ese día recibirá otras vacunas?

Las vacunas deberán ser aplicadas en distintas partes del cuerpo. Niño recibe vacuna contra el covid-19 Credit: Getty Images ¿Qué debo hacer con mi hijo una vez que lo han vacunado?

Las farmacias y clínicas donde se administra la vacuna contra el covid-19 requieren que los recipientes de la vacuna permanezcan en las instalaciones por lo menos de 15 a 30 minutos posteriores a la inyección para monitorear sus reacciones inmediatas. ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de la vacuna de covid-19?

En los niños se han observado dolor del brazo donde se recibió la vacuna, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas y o fiebre. Estos signos son normales e indican que el cuerpo está trabajando en construir una reacción inmune. Dichos efectos secundarios desaparecen en cuestion de pocos días, afirman los CDC y hay niños que no desarrollan síntoma alguno. ¿Cuáles son los efectos posteriores a la vacuna que no se consideran normales y que debería consultar con un médico?

Según los CDC los síntomas o efectos serios de la vacunación contra el covid-19 son poco frecuentes y si llegan a ocurrir por lo general se presentan en 5 de cada millón de personas vacunadas en Estados Unidos. Los más serios incluyen: Anafilaxia , una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida y que se presenta en cuestión de segundos o minutos luego de la exposición a una sustancia que causa alergia. En caso de ocurrir, los trabajadores de salud del sitio donde se administra la vacunación pueden tratar de forma inmediata dicha reacción.

, una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida y que se presenta en cuestión de segundos o minutos luego de la exposición a una sustancia que causa alergia. En caso de ocurrir, los trabajadores de salud del sitio donde se administra la vacunación pueden tratar de forma inmediata dicha reacción. Miocarditis y pericarditis. La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco (miocardio) y puede reducir la capacidad de bombeo del corazón y causar ritmos cardíacos rápidos o irregulares (arritmias). La mayoría de los que presentaron miocarditis después de la vacunación contra covid-19 respondieron positivamente a tratamiento medicinal y terapia de descanso. Hasta el 17 de marzo de 2022 se habían reportado unos 2,309 reportes preliminares de miocarditis o pericarditis en personas de 30 años o menores de 30 años tras la vacunación de covid-19. La mayoría de dichos casos se reportaron como ocurridos entre adolescentes o adultos jóvenes del sexo masculino que habían recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech o Moderna. ¿Qué otras consideraciones debo tomar antes de llevar a mi hijo a vacunarse contra covid-19?

Si el niño ha presentado anafilaxia anteriormente; si tiene una enfermedad crónica, congénita o autoinmune; o participa en una prueba clínica de cualquier tipo, es importante consultar con su proveedor médico antes de programar la vacunación de covid-19. O consultar la página de consideraciones previas a la vacunación de los CDC: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us.html#contraindications Si necesitas información actualizada sobre el COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

