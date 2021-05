Cosas importantes que debes saber sobre la vacuna de la COVID-19

La Casa Blanca informó este martes que el 50% de la población adulta del país ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. La noticia marca un momento histórico en la lucha contra la pandemia que sigue su paso implacable ejercicio su yugo especialmente en la India y América Latina.

La protección es más importante que nunca, ahora que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han relajado las normas para el uso de mascarillas o tapabocas en público en personas que han sido completamente vacunadas. Eso expone más que nunca a los no vacunados.

Aquí te presentamos cinco cosas importantes que debes saber sobre las vacunas contra la COVID-19, si aún estás dudando en conseguirla.

Las vacunas previenen una infección grave

Cierto, quienes reciben la vacuna de COVID-19 aún corren el riesgo de enfermar, como ha ocurrido con un grupo de jugadores de béisbol que se contagiaron después de ser vacunados o el del presentador de HBO Bill Maher quien dio positivo en circunstancias similares. "Las vacunas que tenemos contra la COVID en este momento varian de una protección del 66 por ciento al 90 por ciento", explica la doctora Aliza Lifchitz, reconocida internista y directora de VidaySalud.com al hablar en exclusiva al respecto con People en Español. "Lo que sí tienen es que nos protegen de hospitalización y de muerte. el hecho de que una persona vacunada se enferme es algo que es bastante raro. ¿Cuales son los casos en donde podría alguien enfermarse? Por ejemplo, si le aplicaron la vacuna mal o si se manejo la vacuna mal. Las vacunas requieren estar en refrigeración, en el caso de algunas de ellas. Si la vacuna se sacó de refrigeración durante un tiempo inadecuado eso puede exponer a la persona a que se enferme porque no se manejó bien la vacuna".

vacuna contra la covid-19 Credit: Getty Images

No vacunarse completamente aumenta la posibilidad de enfermar

"Simplemente es una cuestión de riesgo" afirma a People en Español el médico español Dr. Juan J. Remos, Director médico de Gentera Center for Regenerative Medicine, en Miami. "Si no has completado el protocolo de las dos vacunas, realmente no tienes la misma respuesta inmune. Tres cosas pueden pasar: Una que agarres una infección y que la infección pueda llegar todavía a ser severa, lo que no pasa con las dos [dosis]. Y eso tiene las consecuencias a largo plazo, que es el COVID-crónico. Dos: puedes contaminar a otras personas si te infectas, lo que no pasa si estás vacunado del todo. El contagio del COVID es tres personas por cada una contagiada. Y en tercer lugar se va a hacer más posible cuando agarras una infección que se desarrolla que haya una mutación del virus, lo cual va a hacer mas difícil la curación de la pandemia mientras haya virus que se estén replicando, y por tanto, mutando. La recomendación es definitivamente acabar con el protocolo lo de las dos vacunas".

niño recibiendo vacuna de Pfizer Credit: Getty Images

No hay pruebas de que las vacunas de la covid-19 causen infertilidad

"La vacuna no tiene absolutamente nada que ver ni con las hormonas ni con el sistema de fertilidad", explica la doctora Aliza. "Se han hecho muchísimos estudios en mujeres embarazadas. No les ha pasado nada a las mujeres embarazadas. No les ha pasado nada a los bebés. De hecho", prosigue la especialista en farmacología y residente en California, "hay mujeres que se embarazan cuando han recibido la vacuna que ni siquiera sabían ...y se embarazaron. O sea que no afecta la fertilidad".

la vacuna contra la covid-19 y las embarazadas Credit: Getty Images

Las vacunas son una defensa importante para las personas en riesgo

Las vacunas son una defensa importante para las personas en riesgo:Los casos varían, pero hay múltiples situaciones que aumentan el riesgo de que una persona desarrolle una infección COVID-19 grave si no ha sido vacunada. "[Por ejemplo] si la persona tiene un sistema inmunitario debilitado, digamos una persona que tiene cáncer o una persona que está recibiendo tratamiento contra el cáncer y [medicina] no le permite que forme los anticuerpos", explica al respecto la doctora Aliza. "O una persona que tiene un trasplante de órgano y está tomando un medicamento para que no rechace el órgano ano que le pusieron [eso] hace que su sistema de defensa no pueda formar los anticuerpos. Si tiene artritis reumatoide y toma medicamento que no pude [formar] anticuerpos. O en un futuro que se formaran variantes [del virus] que fueran resistentes a la vacuna".

Vacuna Pfizer BioNtech Credit: Getty Images

Las vacunas protegen a los niños, aún a pesar de que ellos son más resistentes al virus

"Las infecciones en los niños, particularmente la infección del COVID-19 en los niños es mucho menos severa, a no ser que los niños tengan enfermedades inmunodeficiencia u otros problemas médicos, pero en general [ellos] son mucho más resistentes", explica el doctor Remos. "Las vacunas del RNA mensajero, que es la tecnología que están usando [los laboratorios] de Pfizer y Moderna, son vacunas hechas de diferente manera a las vacunas anteriores. [Esta] no es una vacuna hecha 'en vivo' ; es una vacuna hecha en laboratorio que se hace identificando cuáles son las partes de la secuencia del virus que producen las proteínas que generan la respuesta inmune. Esa parte es la molécula del virus es la que se extrae y se inyecta al cuerpo. Pero no se inyecta el virus".

Vacuna coronavirus niños 12-15 Credit: Getty Images