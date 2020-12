Close

Una de las vacunas contra el coronavirus puede tener efectos secundarios en personas con relleno facial Según la FDA, la vacuna de Moderna podría provocar efectos adversos y no deseados en quienes hayan recurrido a este tipo de retoques estéticos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos ha hecho un anuncio de última hora sobre una de las vacunas para combatir la COVID-19. Antes de recomendar su uso, el comité asesor de esta organización informó de los posibles efectos secundarios que la vacuna de Moderna podría tener en aquellas personas que tengan relleno facial de algún tipo. En su informe recientemente publicado daba a conocer que una de las participantes en dichos ensayos clínicos para probarla sufrió reacciones al ponérsela. Esta mujer de 29 años empezó a experimentar una inflamación en los labios, además de presentar un angiodema con urticaria. El hecho coincide con que esta persona se había hecho dichos retoque estéticos, concretamente, un relleno en los labios, justo seis meses antes. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1339702323443077134%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.viveusa.mx%2Fbienestar%2Fvacuna-moderna-covid-efectos-secundarios-personas-relleno-facial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez analizado el caso, los expertos han confirmado que algo parecido ocurrió con la vacuna de la influenza en el pasado. En realidad lo que sucede es que el sistema inmunológico causa una reacción en las zonas donde está presente esa sustancia que es antinatural para el cuerpo. A pesar del inconveniente, los asesores no consideran el asunto de gravedad pues las reacciones fueron tratadas inmediatamente con antihistamínicos sin problema ni consecuencias graves.

