Close

Vacuna AstraZeneca suspendida en países europeos ante reportes de que causaría coágulos Italia, España, Francia y Alemania suspenden uso por reportes de personas vacunadas que desarrollaron peligrosos coágulos; expertos dicen que no hay suficiente evidencia. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alemania, Francia, Italia, España y Dinamarca han suspendido el uso de la vacuna fabricada por AstraZeneca contra la COVID luego de que surgieran reportes de supuestos cóagulos en personas inoculadas. Su suspensión está causando alarma entre expertos y la comunidad médica que alega que no existen pruebas suficientes para suspender el uso de la vacuna. El frenazo comenzó en Dinamarca, que el jueves pasado suspendió la vacunación durante 14 días en espera de "signos de un posible efecto secundario grave en forma de coágulos de sangre mortales". Funcionarios de salud del país fueron los que supuestamente sonaron las alarmas alertando sobre la muerte de uno de sus ciudadanos después de que le pusieran la vacuna, según indica CNN. De acuerdo a Associated Press el ministro de salud alemán decidió suspender el uso de AstraZeneca bajo recomendaciones del Instituto Paul Ehrlich que ha pedido se haga una investigación ante el surgimiento de siete casos de personas que sufrieron coágulos en el cerebro luego de ser vacunados. Suecia y Latvia también se han unido al bloque de países que han frenado su uso. "Las decisiones de Francia, Alemania y otros países es desconcertante", dijo a CNBC Michael Head, un médico investigador afiliado con Global Health en la Universidad de Southampton, Reino Unido. "Las estadísticas muestran que los números adversos relacionados con coágulos sanguíneos son los mismos (e incluso, posiblemente menores) que aquellos de los grupos [de personas] vacunadas comparadas con la población no vacunada". La voz del médico se une a un coro de expertos que están poniendo en tela de juicio la decisión en contra del uso de la vacuna de AstraZeneca. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto este martes se anunció que este martes un comité de la Organización Mundial de la Salud se reunirá de manera extraordinaria para discutir la situación. Por su parte la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) hará lo mismo este jueves para decidir el uso del fármaco. La vacuna de AstraZeneca es una de las tres aprobadas en la Unión Europea. Su suspensión supone un serio traspiés en la campaña para proteger a la población del Viejo Continente, especialmente a países como España e Italia, que sufrieron el contagio de manera especialmente aguda. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image Vacuna AstraZeneca suspendida en países europeos ante reportes de que causaría coágulos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.