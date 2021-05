Unión Europea admitirá a personas completamente vacunadas contra la COVID-19 ¡Preparen sus maletas! Se aprueba en Bruselas propuesta para permitir que personas completamente vacunadas ingresen en los países de "bajo contagio". Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Preparen sus maletas! La Unión Europea ha aprobado una petición para reabrir sus fronteras a aquellas personas que estén completamente vacunadas contra la COVID-19 y que quieran viajar hacia los países que presenten el menor riesgo de contagio. Así se dio a conocer este miércoles luego de que embajadores de 27 países votaran en favor de la petición que modifica el término que se usa para determinar qué países son "seguros" para visitar, según reporta CNN. La lista de dichos países seguros, es decir, de bajo riesgo de contagio del coronavirus no ha sido revelada aún, pero se espera que quede lista y publicada la próxima semana. Como en todo, hay que leer la letra chiquita. Hay dos condiciones principales para viajar a los países contemplados una vez entrada an vigor la propuesta: 1- Los viajeros deberán haber completado la inoculación con vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (AEM), como es el caso del Reino Unido y Estados Unidos -donde solo hay tres vacunas autorizadas: Moderna y Pfizer/BioNtech, con dos dosis cada una; y Johnson & Johnson/Jenssen, con una sola inyección- 2. Dichas personas deberán haber completado la inoculación al menos 14 días antes de su viaje. Según se indica la Comisión Europea pediría un "Certificado Verde" a los viajeros para confirmar que se han vacunado completamente contra la COVID-19 y que además confirme que han dado nagativo a la prueba de PCR y/o que se encuentran completamente recuperados de la covid-19 -en el caso de quienes fueron contagiados-: Unión Europea admitirá a los vacunados contra la COVID-19 Credit: Getty Images Grecia anunció recientemente que sus puertas estarán abiertas a los extranjeros completamente vacunados contra la COVID-19 a partir de mediados de mayo. Otros países, como Francia, aún no han abierto sus fronteras: Unión Europea admitirá a los vacunados contra la COVID-19 Credit: Getty Images Se espera que cada estado perteneciente a la UE dicte cuáles serán las normas que se impondrán en su territorio para admitir a los visitantes. Estas podrían incluir el exigir una prueba de vacunación, cuarentena o pruebas de detección de la COVID-19. La medida podría entrar en vigor en junio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Unión Europea admitirá a personas completamente vacunadas contra la COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.