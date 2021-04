Una sola dosis de las vacunas de Pfizer o AstraZeneca reduce en un 65% el contagio de la covid-19 Estudios demostraron que una sola inyección de las vacunas producidas por Pfizer/BioNTEch y Oxford/ AstraZeneca reduce el contagio de la Covid-19 hasta en dos tercios. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La primera inyección de la vacuna contra la Covid-19, producida ya sea por los laboratorios Oxford/AstraZeneca o Pfizer/BioNTech, reduce el riesgo de contagio de Covid-19 hasta en un 65% y protege tanto a las personas mayores como a los jóvenes. Así lo demostraron extensos estudios realizados en el Reino Unido por la prestigiada Universidad de Oxford y la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS, en inglés) dados a conocer este viernes. Los investigadores analizaron más de un millón de test del virus hechos a más de 370,000 personas en el Reino Unido entre diciembre de 2020 y abril de 2021. Lo que descubrieron es que 21 días después de la primera inyección – el tiempo que los científicos consideran necesario para que el sistema inmunológico muestre una reacción considerada como aceptable- las nuevas infecciones de Covid-19 entre dichas personas se redujeron en dos tercios. Los alentadores resultados demuestran que las vacunas no solo fortalecen al sistema inmunológico previniendo a los vacunados de pasar por un hospital o enfermar gravemente, sino que también reducen de manera significativa el contagio comunitario. El resultado de la inmunidad se eleva hasta en un 90% entre las personas que reciben su segunda dosis de la vacuna. Así mismo, las vacunas están demostrando cómo se pueden romper las cadenas de contagio en la comunidad y que en el caso de las personas que resultan infectadas la reducción de los síntomas es del 74% . La vacuna de Oxford/AstraZeneca, de amplio uso en América Latina y Europa, no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias de Estados Unidos para su uso en el país. La vacuna de Pfizer/BioNTech es una de las tres opciones autorizadas para los adultos mayores de 16 años en la nación. Las otras dos son la de Moderna y la de Johnson & Johnson/Jenssen, aunque por el momento el uso de ésta última ha sido suspendido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Share options

Close Login

View image Una sola dosis de las vacunas de Pfizer o AstraZeneca reduce en un 65% el contagio de la covid-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.