Una niña de Nuevo México queda paralítica tras contraer la COVID-19 La madre de la pequeña Stella Martin, de 4 años, reveló que los médicos no confían en que su hija se recupere completamente. “No tomen la COVID a la ligera”. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de 4 años de Nueva México abandonó el hospital tras una estancia de ocho meses debido a complicaciones derivadas de la COVID-19 que la han dejado paralítica. La pequeña Stella Martin fue despedida con aplausos al dejar el Hospital Carie Tingle, donde llevaba internada tras haber dado positivo por coronavirus el pasado abril y posteriormente inflamársele la médula espinal a causa del virus, reportó el diario New York Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la madre de la pequeña Casandra Yazle, su hija se quejó de dolor en la espalda, y repentinamente se quedó sin fuerza en sus brazos. Inmediatamente fue trasladada al hospital, donde se le diagnosticó COVID-19 y posteriormente un cuadro grave de mielitis transversa, según el canal local KOAT. Image zoom Credit: Instagram/@stella20162020 Stella pasó cinco meses en la unidad de cuidados intensivos del hospital de la Universidad de Nuevo México antes de ser trasladada al Carie Tingle, donde pasó los últimos tres meses de recuperación. "Estoy tan agradecida al personal de UNM, los doctores, los directores, las enfermeras. Han hecho tanto por Stella. Les agradecemos a todos", declaró la madre a la cadena. "Ella les dice a todos que los ama, les pregunta si están bien y los llama sus amigos". Image zoom Credit: Instagram/@stella20162020 Para mayor infortunio de la familia, el padre de Stella falleció a causa de la COVID-19 mientras la pequeña estaba hospitalizada. "Extraño a mi papa", comentó la niña. Los doctores aseguraron que Stella fue el primero caso de este tipo que ven en el hospital relacionado con el coronavirus en un menor. Aunque ya puede mover los brazos un poco, temen que la niña no se recuperará completamente. "Solo quiero que todos se mantengan sanos, que no tomen la COVID a la ligera porque ha afectado a mi hija mucho", dijo Cassandra al canal. De acuerdo a los médicos, la mielitis es clasificada como una inflamación aguda de la masa blanca y gris en uno o más segmentos adyacentes a la médula espinal. La COVID-19 causa una respuesta hiperactiva del sistema inmune que puede causar la inflamación de la médula.

