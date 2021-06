Una cuarta parte de las personas que tuvieron COVID-19 están experimentando nuevos síntomas Exceso de grasa en la sangre, depresión, problemas del sueño y muchos malestares más son los nuevos síntomas que miles están experimentando a meses de haber sido contagiados. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un nuevo estudio acaba de revelar impactantes cifras con respecto a aquellas personas que padecieron de COVID-19 y que meses después de dar negativo siguen experimentando secuelas de la enfermedad respiratoria. Pero este estudio se enfoca en el hecho de que ahora cerca de una cuarta parte de dichas personas están reportando que sufren nuevos síntomas y que esto ocurre incluso en las personas que en su momento fueron asintomáticas. El estudio se realizó analizando cifras de las aseguradoras médicas de Estados Unidos y según se explicó en el largo y detallado documento, son cerca de dos millones las personas que reportaron este fenómeno. Esto indicaría que un 23.2 por ciento de las personas que tuvieron COVID-19 presentan los nuevos malestares que incluyen, dolor en músculos y huesos, dificultad para respirar, hiperlipidemia (exceso de grasa en la sangre, colesterol alto, fatiga, depresión, problemas del sueño migrañas, problemas cardíacos, depresión y ansiedad. "Una cosa que sorprende es el alto porcentaje de pacientes asintomáticos que están en la categoría de pacientes de covid con secuelas a largo plazo," señaló al respecto Robin Gelburd, presidente de FAIR Health, el grupo sin fines de lucro que condujo el estudio. El estudio arrojaría luz particularmente sobre los casos asintomáticos de covid-19 y los riesgos a largo plazo para dichas personas, que aunque no estuvieron graves, ni fueron ingresadas a un hospital, aún podrían enfrentar consecuencias por el contagio. "Hay algunas personas que ni siquiera supieron que tuvieron covid", explicó Gelburd, "pero si continúan presentando estas condiciones que son inusuales para su historial médico, valdrían la pena una investigación más profunda por parte del profesional médico a quienes consultan". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

