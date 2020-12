Close

Triste noticia para Daniella Álvarez: ahora es su pie derecho el que le empieza a fallar Sin perder la sonrisa ni la esperanza, la reina de belleza colombiana compartió a través de un video en sus redes la dura noticia que recibió de los médicos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es un ejemplo de superación y de fuerza. Daniella Álvarez ha demostrado que la tragedia se puede emplear como trampolín para impulsarte y ser feliz. Poco después de que fuese operada y se le amputara el pie izquierdo debido a la isquemia que sufrió hace meses, la exMiss Colombia ha compartido una de las noticias más temidas. "Mi pie derecho no volverá a funcionar, según los resultados médicos", explicó sin perder la calma la modelo de 32 años. "Esta es la realidad de la vida, pero solo cuando creemos en Dios y tenemos fe y esperanza, entendemos que todo ocurre por algo", afirmó con una gran fortaleza. En este duro pero a la vez tranquilizador video, Daniella se sinceró con su público al que informó sin filtro alguno sobre la realidad de su situación. Lo hizo de una forma admirable y como toda una guerrera, sin soltar una lágrima y sin dejar de sonreír. Su fe y el amor a los suyos y a la vida son su principal motor en estos momentos. "Hoy en día sé cuál es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos. Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniella ya demostró tener un espíritu luchador tras pasar por su primera operación. No ha renunciado a las cosas que le hacen feliz en la vida como bailar, nadar o hacer deportes. Después de esta noticia y la necesidad de llevar una férula para poder caminar, tampoco piensa venirse abajo. "Sé que voy a volver a caminar, a bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y él nunca me abandona", concluyó. ¡Esa es la actitud, querida Daniella. Mucho ánimo y toda la fuerza!

