Tips para encontrar tu mejor forma en esta primavera

Ejercicio

Finalmente, el invierno es cuestión del pasado y nada mejor que aprovechar la llegada de la primavera para renovarnos en todo sentido. Dale una mirada a estas sencillas recomendaciones expertas para que en esta temporada encuentres tu mejor versión física y mental. ¡Toma nota!

Tu mejor versión

¿Quieres verte radiante en esta primavera? Aquí te compartimos las recomendaciones que nos dio Chanty, experta en fitness y salud, para que en esta nueva temporada del año te sientas radiante en todo sentido. Busca tu pasión

La primera recomendación que nos da nuestra invitada especial es encontrar una actividad física o un deporte que realmente disfrutemos, porque de allí radica en gran parte que podamos construir una rutina de ejercicio que se pueda transformar en un hábito de por vida.

"Es difícil levantarse y mover el cuerpo, lo haces aún más difícil si no lo disfrutas. Este proceso tienes que disfrutarlo y a veces toma tiempo descubrir lo que te gusta… Mi consejo es que las personas se abran a probar distintas cosas hasta que encuentren algo que en verdad les apasione", nos explica la experta.  Medita

Durante los últimos años, hemos visto un crecimiento e interés en todo lo relacionado con temas del cuidado de nuestra salud mental. Si bien en ocasiones puede parecer confuso y difícil adentrarnos en esta área, para Chanty hay dos herramientas sencillas de usar y que pueden traer grandes beneficios a nuestro estado emocional: meditar y escribir un diario.

"La meditación te ayuda a mejorar tu salud mental y a vivir una vida más feliz. Tan solo cinco minutos al día te van a ayudar a tener una vida con más conciencia, viviendo el presente y en intención". Ten un diario

La experta en fitness y salud asegura que podemos usar este diario para plasmar no solo nuestros pensamientos, también para escribir todas aquellas cosas por las cuales estamos agradecidos en nuestro día.

"Cuando uno se levanta y escribe (las razones por las que) estás agradecido, la perspectiva de tu día cambia totalmente. Uno a veces se queja por muchas cosas y luego te das cuenta que tienes todo: tienes salud, tienes a tu familia, tienes gente que amas, tienes amor propio", comparte la líder de la iniciativa Move your Chanty. ¡5, 4, 3, 2, 1 … párate y hazlo!

Para la experta instructora de yoga, la disciplina es una de las claves para lograr todo lo que queremos. Según nos explica, la disciplina es la diferencia entre elegir la gratificación instantánea de lo que quieres ahora o elegir realmente aquello que debes hacer para poder llegar a las grandes metas que tienes en tu vida.

"¿Cómo traigo más disciplina a mi vida? Hay una herramienta de Mel Robbins que se llama la regla de los cinco segundos. Tienes que contar 5, 4, 3, 2, 1 y te paras y haces lo que tienes que hacer, sin pensarlo". Notas de motivación

Otra de las recomendaciones que nos da Chanty es que en aquellos días en los que estás vigorizada después de realizar una actividad física, toma tu celular y escribe algunas notas de cómo te sientes en ese momento. Estas notas sin duda te servirán de motivación para aquellos días en los que te cueste encontrarla.

"Yo tengo una nota que dice cómo me siento después de hacer ejercicio y ahí sale: 'Motivada, con ganas de conquistar el mundo, sexy'. Luego los días que no quieres, abres la nota del celular, lees eso y dices: 'Mi futura versión se quiere sentir así'. No te queda de otra, vas a hacer (ejercicio)".  Camina más

No hay duda de que nuestra vida moderna en ocasiones nos lleva a pasar muchas horas sentados frente a un computador, razón por la que Chanty nos recomienda que encontremos formas de incluir más caminatas durante cada día.

"No sé si te pasa, pero cuando salgo a caminar mis ideas fluyen. Y tiene sentido porque tu cerebro está más contento". Rodéate de personas inspiradoras

"Si estás buscando moverte más, si estás buscando ser más activo, si estás buscando cuidar tu salud mental; rodéate de personas que te den esa misma energía", es otra de las recomendaciones que nos comparte la reconocida coach.

Rodéate de personas que te motiven a trabajar por aquellos objetivos y metas que tanto anhelas en tu vida. Algo que seguramente puedes aplicar en todos los aspectos de tu cotidianidad. Mantente en movimiento

Si bien hay días en los que despertamos con la intención de conquistar el mundo, hay otros en los que nuestra motivación puede estar a cero. Y es precisamente en estos días en los que mantenernos en movimiento tiene un impacto mucho más significativo en nuestras vidas.

"Siempre digo en mis clases que cuando uno se siente mal y sin embargo hace (ejercicio), son los días más importantes porque esto te da motivación. Imagínate esos días que te paras mal, no tienes energía y sin embargo lo haces. Ese día es el que más cuenta", asegura Chanty. Palabras expertas

"Si estás preocupado por tu físico o por tu salud, te aseguro que si haces todas (estas recomendaciones) a diario, tu vida va a cambiar, tu cuerpo va a cambiar. Cuando uno está feliz, todo fluye mejor y se toman mejores decisiones. La vida está formada por las decisiones que uno toma y si tienes una actitud positiva, vas a tomar mejores decisiones y mantenerse activo es algo que puedes hacer y controlar para tener esa actitud positiva", concluye sobre el tema nuestra invitada. 

