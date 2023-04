Tips para cuidar tu piel en primavera La doctora Maribel Pedrozo nos comparte sus secretos para que nuestra piel luzca fenomenal en esta temporada de primavera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primavera Credit: Getty Images Al igual que la naturaleza inicia una etapa de renovación y transformación en la primavera, para nosotros también es una temporada en la que debemos prestar mucha atención al cuidado de nuestra piel para ayudarle en su proceso de adaptación al aumento de la temperatura. Es normal que durante el invierno nuestra piel pierda su brillo natural, se torne más seca y acumule células muertas, razones por las que nuestras rutinas deben modificarse durante la primavera para ayudar a nuestra tez a recuperarse y regenerarse. ¿Pero cuál es la mejor forma de cuidar nuestra piel en primavera? Para responder a esta pregunta, People en Español invitó a la doctora Maribel Pedrozo, conocida como "la alquimista de la belleza", quien nos compartió sus mejores recomendaciones para lucir mejor que nunca en esta estación del año. "Todo cambia. Cuando llega la primavera es un soplo de aire fresco en la piel … Entonces tenemos que tratar la piel diferente porque va a haber más humedad. Hay que comenzar a exfoliar. Los productos que utilizamos en invierno son más espesos, ahora vamos a usar serum más livianos", nos explica la reconocida experta. Maribel Pedrozo, Alessandra Villegas Doctora Maribel Pedrozo El primer paso: reparar Para nuestra invitada, lo primero que debemos hacer es reparar el daño que el frío del invierno causó en el cutis. "Podemos hacer peeling hidratantes con un PH alto. Si exfoliamos la piel en casa, existen unos pads con ácido láctico y mandélico que son especiales, no son abrasivos. Te van quitando las células muertas y hacen que el producto que le pongas a tu piel penetre más y le comience a dar ese brillo", explica la doctora acerca de cómo iniciar el proceso de reparación. Hidrata Para la experta, una de las secuelas más comunes y recurrentes que deja el invierno en nuestra piel es la resequedad, por esta razón es muy importante incluir rutinas de cuidado que le ayuden a nuestra tez a recuperar su frescura natural. "Como hemos tenido la piel seca y tapada por mucho tiempo, entonces lo que vamos a hacer es hidratar y proteger. Para mí es la clave cuando llega la primavera … Puedes incluir mascarillas con ácidos hialurónicos y vitamina niacinamida, recomiendo que las apliques una vez por semana. Puedes incluir (también) los lípidos, la vitamina C y el retinol". Protege tu piel del sol Además de la hidratación, proteger nuestra piel es de igual forma fundamental durante la primavera, según lo recalca la doctora Pedrozo con su mantra para esta temporada del año de "hidratar, hidratar y proteger". Cuidado piel Protege tu piel del sol. "El protector solar es muy importante … Siempre digo que hagan del protector solar su mejor aliado. Es lo más económico para proteger la piel", añade. Si bien puede resultar una tarea casi imposible descubrir aquel protector solar adecuado para ti, la recomendación al respecto de la doctora es tratar diferentes opciones hasta que encuentres el producto que en realidad se adapte a la perfección a tu tipo de piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alimentos para tu piel Otro de los tips que nos dio es la inclusión en nuestra dieta de alimentos que nos ayuden a potenciar la belleza natural de la piel. "La vitamina C nunca debe de faltar. Tomen polvo de colágeno. Coman muchas frutas y verduras. El salmón, uno de los secretos mejor guardados de Victoria Beckham. Tomar mucha agua. Y suprimir todo lo que es gaseosas, enlatados y el azúcar, que es nuestro enemigo invisible y lo que más daño nos causa a la piel". La primera tarea del día Para concluir, la experta nos reveló uno de los consejos más importantes que siempre da a sus pacientes: aplicar un serum hidratante e hialurónico tan pronto nos levantamos. "Con el sueño vamos perdiendo la humedad de la piel. En la madrugada el PH baja y la piel se repara y se rehidrata. Entonces, todo lo que le puedas poner lo va a asimilar más. Es importante que no la dejes al descubierto y que siempre te estés poniendo algo".

