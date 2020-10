Close

Protégete de la gripe y los resfríos con estos fáciles tips

En esta época de invierno, tomar la medidas necesarias para protegernos de la gripe y los resfríos, y mantener limpia la casa, es más importante que nunca. Aquí tienes algunos consejos muy útiles.

Aleja la gripe este invierno

Llega el invierno y con él la gripe y sus desagradables síntomas: dolor de garganta, tos, secreción nasal y malestares en el cuerpo. ¡Pero no te resignes a padecerla! Además de vacunarte contra la gripe, hay cosas que puedes hacer para prevenirla, lo mismo que el catarro.

Desinfecta tu hogar

El virus de la gripe puede sobrevivir fuera del cuerpo humano hasta un par de días y tiende a vivir más tiempo en superficies duras y no porosas, como el metal, el plástico y la madera. Limpia todas las superficies de tu hogar con desinfectantes como Clorox Multi-Surface Cleaner + Bleach y Clorox Disinfecting Wipes que matan los gérmenes del resfriado y la gripe, y han sido aprobadas por la EPA por su efectividad contra la COVID-19.

Toma vitamina C

La vitamina C ayuda en la producción de sustancias llamadas interferones, que activan el sistema inmunológico contra los virus y protegen las células de los daños causados por los radicales libres durante condiciones inflamatorias como la gripe y el resfriado. Consulta con tu médico para que te indique la dosis adecuada.

Recurre al jengibre

Ante los primeros síntomas de gripe, comienza a tomar un rico té de jengibre. Esta raíz tiene propiedades expectorantes, antiinflamatorias y antibióticas que ayudan a combatir los resfriados, la gripe y la tos con flemas. Rico en nutrientes como el potasio y vitamina C, este té ayuda a fortalecer el sistema inmunológico para combatir los virus y bacterias.

Mantén limpias tus manos

Lavarte las manos correctamente es una de las formas más efectivas de prevenir la gripe y los resfriados. Con agua tibia y jabón antibacteriano, frota las manos durante 20 segundos. Luego enjuaga y sécalas. Para evitar el contacto con los gérmenes, usa toallitas desechables para cerrar el grifo. Si no tienes acceso a agua y jabón, utiliza un gel desinfectante.

Opta por una dieta balanceada

Es muy importante llevar una dieta equilibrada, con alimentos frescos y proteínas saludables. Recuerda incluir frutas y verduras frescas, como la naranja y el tomate, que son ricas en vitamina C. Mantente hidratada: se recomienda beber de 6 a 8 vasos de agua al día.

Elimina sustancias tóxicas

Evita el consumo de tabaco y alcohol. Además de ser perjudiciales para la salud, debilitan el sistema inmunológico y bajan las defensas. El organismo es más vulnerable a enfermedades como la gripe cuando se ingiere alcohol o tabaco.

Sigue una rutina de ejercicios

Para mantener el sistema inmunológico fuerte, es importante hacer ejercicio con regularidad (de acuerdo con tu salud o tu capacidad). También es necesario dormir bien, de 7 a 8 horas diarias. Recuerda: los niños necesitan más horas de sueño.

