Texas y Georgia anuncian que comenzarán a vacunar a los adultos de todas las edades contra la COVID-19 Los mayores de 16 años podrán empezar a recibir la vacuna contra la COVID-19 en a partir de los próximos días, sin importar condición médica. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los gobernadores de Texas, Georgia e Indiana han anunciado que en los siguientes días los todos los pobladores mayores de 16 años tendrán la posibilidad de obtener una vacuna contra la COVID-19, sin importar precondiciones médicas o su edad. La primera entidad en abrir la vacunación es Georgia, que de acuerdo con el gobernador Brian Kemp aplicará estos cambios a partir de mañana jueves. En Indiana el gobernador Eric Holcomb hará disponible la inoculación a partir del 31 de marzo, según él mismo informó por medio de un tuit. En Texas la nueva disposición entrará en vigor a partir del lunes 29 de marzo y también se echará a andar un sitio web único para que las personas interesadas en recibir la vacuna puedan registrarse. "La inscripción en línea será la mejor opción para la mayoría de las personas", dijeron portavoces del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (DSHS por sus siglas en inglés). "Para aquellos que no tienen esa opción (online), el DSHS lanzará un número de teléfono gratuito para proporcionar asistencia para hacer una cita con un proveedor participante o para localizar otro proveedor que tenga vacunas disponibles", según informa Al Día Dallas. Texas, Georgia e Indiana se suman así a los estados de West Virginia, Tennessee y Arizona cuyos gobiernos locales anunciaron previamente que en las próximas dos semanas pondrán a disposición del público mayor de 16 años las tres vacunas de la COVID disponibles en el país. Con esto la lista de estados en ofrecer las vacunas a toda la población mayor de 16 años sin precondiciones de edad o salud sumará en total a ocho entidades, pues en la actualidad Alaska y Mississippi ya llevan esto a cabo. Las noticias son especialmente bienvenidas en Texas, estado que hasta el momento suma 47,701 fallecimientos a causa de la COVID-19 y 2.7 millones de casos acumulados. Tan solo la ciudad de Dallas acumula 288,928 casos activos del coronavirus novel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

