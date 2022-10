¿Qué es el teatox? ¿Realmente funciona para bajar de peso? El teatox es un tipo de detox a base de té. Es un método que busca eliminar toxinas por medio del consumo de dos tés o infusiones naturales al día para mejorar el funcionamiento gastrointestinal, eliminan la inflamación y mejoran la apariencia de la piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con respecto a que si funcionan para bajar de peso, una investigación realizada por Maastricht University asegura que tomar té es una forma de eliminar esos kilitos de más y así tener un peso saludable. Los teatox son fabricados con hierbas y hojas naturales que también se encuentran en los tés chinos. A continuación, un ejemplo de las funcionalidades que algunos de estos tés: Rosella: Limpia el colon, tiene efecto digestivo y diurético. Frutos de Rosas: Son fuente de vitamina A y C, ayudan a reducir la inflamación de la piel. Té de diente de león: Elimina el agua del cuerpo y desinflama. Tés blancos: Aseguran que reduce la formación de células grasas. Oolong: Quema calorías incluso horas después de beberlo. Pu-erh: Ayuda a reducir las grasas en la sangre. Té verde: Contiene antioxidantes que combaten el envejecimiento y mejora la apariencia de la piel. Agregarle limón aumenta el efecto detox. Mujer sujetando taza de té Mujer sujetando taza de té | Credit: Getty Images No abuses en su consumo Al menos así lo considera el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos al afirmar que al limpiar el tracto gastrointestinal hay mayor riesgo de padecer de irritación en el estómago, cólicos y diarrea. Tampoco recomiendo la práctica del teatox por más de dos semanas. Otro de los riesgos consiste en retener líquido, lo que hará que el cuerpo se hinche y se note en las extremidades como pies y manos. También es importante no excederse en su consumo porque, aunque desintoxica el organismo, puede hacerte perder mucho peso a tal punto que desate algún problema de salud más adelante, dicen los especialistas. Dieta sana y ejercicio SIEMPRE Ten presente que el tomar este tipo de té no alcanza para que bajes de peso del todo. Para mejores resultados, necesitas adoptar una dieta saludable rica en proteínas, vegetales, frutas, granos enteros, grasas saludables, especias y en hacer ejercicio. La base de adelgazar está en adoptar un estilo de vida con ayuda de un nutricionista, especialista que podrá saber luego de realizarte un chequeo la cantidad de nutrientes que tu cuerpo necesita para lograr tu meta de bajar de peso para verte y sentirte bien. ¡No hay más allá!

