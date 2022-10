Tania Medina en nueva batalla por hacer consciencia sobre el cáncer de mama Como cada año, Tania Medina lucha por ayudar a mujeres que sufren con el cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya son varios años los que Tania Medina ha emprendido una importante campaña de concientización sobre el cáncer de mama; el cual, vivió de manera cercana cuando a su abuela le detectaron este padecimiento que le ocasionó la muerte. Ahora, la doctora nuevamente realiza la iniciativa "Tocarte las mamas es vida" "Mi labor o lo que quiero hacer es apoyar a otras personas a descubrir su cáncer en estadío temprano, ya que el cáncer de mama no es prevenible, pero si se descubre en estadío temprano tiene una alta probabilidad de sobrevida, hasta el 95% cuando se descubre en estadío uno y un 5% cuando se descubre en estadío cuatro", explicó. "Por eso para mí es tan importante que todo el mundo escuche este mensaje, que aprenda a tocarse, que se haga su sonomamografía". Pero su labor va más allá de dar a conocer el mensaje, la cirujana plástica también consigue estudios de manera gratuita y aprovecha su especialidad para realizar reconstrucciones. "Una de las labores que hacemos es que se hagan sonomamografías gratis. En mi país cuestan alrededor de 100 dólares y hay muchas personas que ganan entre 200 y 220 dólares al mes", explicó. "Fue la jornada de sonomamografías y se dieron a más de mil personas; de ellas, 15 personas salieron positivas, con datos sugestivos de cáncer. Entonces, creo que el mensaje está llegando. 13 de ellas padecen estadío temprano van a tener la posibilidad de tratarlo a tiempo y así sobrevivir". Tania Medina Credit: Juan Lugo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi profesión es cirugía plástica; soy quien reconstruye después de que se extirpa la mama. Cuando hablo con las pacientes antes de reconstruirles, se sienten mutiladas, poco femeninas, muy tristes. Para nadie es un secreto que las mamas son símbolos de feminidad", continuó. "Si se descubre a tiempo, el cáncer de mama es totalmente curable". Tania Medina, Chiki Bom Bom e Ingrid Macher Credit: Juan Lugo Pero este mensaje también va dirigido a los hombres y en 2021, la profesional de la salud tuvo el apoyo de Carlos Ponce y ahora cuenta con influencers como Chiki Bom Bom e Ingrid Macher. "Es importante porque tienen un público que los escucha e influencian esas vidas; entonces, entienden que si su persona favorita lo hace ¿por qué ellos no?", mencionó. "El año pasado se incluyó Carlos Ponce, el hombre también tiene un 1% de tener cáncer de mama también". Tania Medina, Chiki Bom Bom e Ingrid Macher Credit: Juan Lugo Tania Medina considera hacer una campaña continúa todos los meses para dar un recordatorio y "las personas recuerden que es mensual, no nada más el mes de octubre". Así que su trabajó seguirá y quiere expandir este trabajo a otros países del mundo. "Venimos al mundo a dejarlo un poquito mejor de cómo llegamos y ese es el verdadero trabajo de todos los seres humanos. Me encanta poder llevar un mensaje diferente, ayuda a aquellos que quizá lo necesiten", concluyó.

