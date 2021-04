Suspenden la vacunación con Johnson & Johnson tras la aparición de casos de trombosis La FDA y los CDC recomiendan poner en pausa la vacuna por "máxima precaución" después de que seis mujeres sufrieran trombosis tras recibirla. Aclaran que son casos "extremadamente inusuales". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de la salud de Estados Unidos investigan trombos detectados en por al menos seis mujeres luego de vacunarse contra la covid-19 con dosis de Johnson & Johnson, por lo que han recomendado suspender la administración de esta vacuna. La Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que dejarán de administrar la vacuna en los puntos federales de vacunación y pidieron a todos los estados del país y sus proveedores a seguir su recomendación hasta que se examinen los casos, reportó el New York Times. "Recomendamos pausar el uso de esta vacuna para guardar la máxima precaución", expresaron los directores de las agencias federales a través de un comunicado. "Por el momento, estos efectos adversos parecen ser extremadamente inusuales". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Momentos después del anuncio, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, pidió a los proveedores de salud de su estado suspender la administración de la vacuna. Las autoridades de Nueva York, Connecticut, y Nebraska, entre otros estados, siguieron su ejemplo. Hasta el momento solo se han detectado seis casos de mujeres de entre 18 y 48 años que han sufrido trombosis de entre los más de 7 millones de personas a las que les ha sido administrada esta vacuna. Una de las afectadas falleció y una segunda, originaria de Nebraska, ha sido hospitalizada en estado crítico, de acuerdo al diario. Todas desarrollaron los coágulos de una a tres semanas después de recibir la vacuna. Johnson and Johnson Vaccine Credit: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Las agencias recomiendan que quienes hayan recibido la vacuna Johnson & Johnson y experimenten síntomas secundarios como dolores de cabeza, dolores abdominales, en las piernas o dificultades para respirar después de tres semanas de haber recibido la dosis, contacten a su médico inmediatamente. "Estamos enterados de los eventos tromboembólicos, incluyendo algunos con trombocitopenia, que han sido reportados con la vacuna de la COVID-19. Hasta el momento, no ha sido establecida una relación causal clara entre estos eventos inusuales y la vacuna", expresó Johnson & Johnson a través de un comunicado. nurse makes vaccination Credit: Getty Images Por su parte, las agencias federales en conjunto, estudiarán la posible relación entre la vacuna y las trombosis para determinar si se debe continuar con su administración o limitar su uso. Esta determinación podría complicar los esfuerzos de vacunación del país, en un momento en que han aumentado los casos de contagio y una parte de la población se muestra renuente a la vacuna. En Estados Unidos, el mayor suministro de vacunas proviene de las empresas Pfizer-BioNTech y Moderna, las cuales envían en conjunto más de 23 millones de dosis cada semana y hasta el momento no han presentado efectos adversos significativos

Share options

Close Login

View image Suspenden la vacunación con Johnson & Johnson tras la aparición de casos de trombosis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.