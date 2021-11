Los cinco síntomas más comunes del refuerzo de la vacuna contra la covid-19 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han dado a conocer los síntomas que la gente ha reportado tras recibir su dosis de refuerzo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron el pasado 19 de noviembre la aprobación del refuerzo para las vacunas contra la covid-19 para la población mayor de 18 años. Además de detallar las consideraciones para recibir el refuerzo de las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson Janssen la dependencia también ha revelado los síntomas que la población ha reportado más frecuentemente a la hora de recibir el refuerzo de las vacunas hechas con el ARNm mensajero, es decir, Pfizer-BioNTech y Moderna. Aquí la lista de los síntomas más comunes: -Dolor en la zona donde fue aplicada la inyección -Fatiga -Dolor muscular -Dolor de cabeza -fiebre seguida de escalofríos y nauseas En cuanto al los síntomas presentados por quienes reciben el refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson Jenssen, se dijo que la información obtenida es más limitada. Sin embargo, hasta el momento se reporta que los recipientes del refuerzo han presentado fiebre, fatiga y dolores de cabeza después de recibir la segunda dosis de la vacuna que originalmente necesita una sola inyección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor, visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish

