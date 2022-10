15 señales que confirman que tu pareja te agrede psicológicamente Te insulta, te falta el respeto y te denigra, esas son algunas de las señales que puedes detectar cuando tu pareja te agrede psicológicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Silvia Congost, psicóloga especializada en el tratamiento de la dependencia emocional y autora del libro Cuando amar demasiado es depender, afirma que muchas veces la dependencia emocional precede al maltrato psicológico. "La persona afectada acostumbra a ser la última en darse cuenta. Lo más grave es que las personas que sufren de este tipo de maltrato se vuelven cada vez más dependientes, ven las agresiones como algo natural, habitual y se acostumbran", añade. Juan Luis Linares en su libro Del abuso y otros desmanes cita 15 señales que confirman la agresión de tu pareja. 1. Miedo: Te asusta el comportamiento de tu pareja. Tienes miedo de pedirle o decirle algo porque no sabes cómo reaccionará. 2. Interpretaciones negativas: Él siempre te recuerda todo lo que haces mal y lo que necesitas mejorar. Pero en lugar de ayudarte a hacerlo, solo señala tus defectos. 3. Te compara: Te compara constantemente con tus amigas, diciéndote que son más exitosas que tú. Incluso, se atreve a decirte que son más guapas que tú. 4. Confusiones constantes: Te grita con frecuencia. Cuando intentas hacerle saber que estás en lo cierto, incluso se arrodilla para pedirte perdón. Mujer deprimida Mujer deprimida | Credit: Getty Images 5. Te acusa: Aunque sea sin razón alguna. Ese tipo de hombre es capaz de afirmar que tus hijos cometen errores por tu culpa, que eres la responsable de las peleas que tienen y que hasta el divorcio de tu amiga es tu culpa. 6. Te cela: Siempre tiene algo negativo que decir de tu familia, amigos y compañeros de trabajo, especialmente si son del sexo contrario. Pide que cuelgues el teléfono cuando hablas con alguna persona. 7. Tu autoestima se resiente: Te dice que no vales nada y se enfada contigo porque siempre buscas su aprobación. Al hacer algo por tu cuenta, te dice que no eres capaz. 8. Es un hombre de dos caras: Y eso te confunde. A veces es cariñoso, pero otras es muy dañino. Nunca sabes cómo va a reaccionar. 9. Tiene un sádico dentro: Se siente bien cuando te critica o señala tus defectos. Se siente feliz cuando cometes algún error. 10. Te humilla: Al estar con tus amigos o familiares. 11. Manipulación sexual: Te manipula para que hagas actividades sexuales que no te gustan. A veces hasta afirmando que otras chicas sí las hacen y tú no eres capaz. ¿Por qué tú no? 12. Vuelve a todos en tu contra: Y te sientes impotente. De esta manera nadie te apoyará si algún día decides no seguirle su juego. 13. Tratamiento del silencio: Un hombre que te agrede de forma psicológica trabaja con la culpa y puede castigarte con su silencio hasta que te disculpes con él. 14. Abuso físico: Puede darte hasta una bofetada o mostrarse con una postura amenazante para asustarte cuando te opones a algo. 15. Dependencia: Puede empezar diciéndote que no le gusta tu relación con tal persona. Luego te pedirá que dejes de comunicarte con ella. Luego te darás cuenta de que te aisló. Si notas algunas de estas señales en tu pareja, trata de hablar con él. Y si es necesario, busca la ayuda de un especialista porque nadie tiene derecho a agredirte de ninguna manera.

