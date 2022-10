¿Se puede bajar de peso realmente comiendo semillas? En varios sitios de Internet se vienen promoviendo semillas para bajar de peso sin esfuerzo, a través de sus propiedades maravillosas. Pero, ¿qué hay de cierto? Esto es lo que hemos averiguado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de estas semillas se vende bajo el nombre de "almendras quema grasa". Pero lo peor no es que las semillas sean inútiles, sino que son en realidad tan tóxicas que pueden poner en peligro la vida de quienes las consuman. Las semillas se obtienen del laurel amarillo o thevetia peruviana, un arbusto de América Central y América del Sur de la familia del narciso. En muchos foros hay mujeres que aseguran haber bajado hasta 30 libras en pocas semanas gracias a la semilla. Pero también se encuentran los testimonios de quienes han sufrido reacciones negativas. De acuerdo con la revista de toxicología Retel, la semilla contiene ácido cianhídrico en pequeñas porciones que en dosis altas es altamente tóxica y potencialmente letal. De hecho, la pérdida de peso es consecuencia de la intoxicación. Los efectos secundarios más comunes son vómitos, vértigo, mareo y diarrea, y en ocasiones incluso dolores musculares, convulsiones y coma. La segunda falsa promesa tiene que ver con otra semilla de la planta aleurites moluccana, conocida como nuez de la India. Esta promete eliminar la celulitis, la grasa, la artritis y los deseos de fumar. Pero su única verdadera propiedad es la servir como purgante: se baja de peso debido a los vómitos y diarreas, y en el proceso se pierde gran cantidad de potasio y se afectan los músculos y el corazón. Una vez más el sentido común nos dice que debemos alejarnos de esas fórmulas rápidas que ofrecen soluciones de un día para otro, pues solo un esfuerzo que combine alimentación adecuada y ejercicios sirve para reducir o controlar el peso de manera saludable. Sin embargo, sí existen alimentos que nos pueden ayudar, y muchos de ellos son en forma de granos o semillas. Varios granos y semillas Varios granos y semillas | Credit: Getty Images Las verdaderas semillas mágicas para bajar de peso y cuidar tu salud: Semillas de chía Buena para aliviar los problemas circulatorios gracias a los ácidos omega 3 y ácido omega 6. Además, es buena fuente de fibra dietética. Como ayuda para bajar de peso, añade una cucharada de las semillas de chía molidas a los smoothies, el yogur o alguno de tus platos. Semillas de linaza Contienen gran cantidad de fibra dietética y ácidos grasos omega 3. También es la fuente más rica de estrógenos débiles. Se recomienda para bajar de peso, reducir el colesterol y evitar el estreñimiento. Semillas de mostaza Buena fuente de omega-3 los ácidos grasos, calcio, fibra, hierro, magnesio, niacina, fósforo, proteínas, selenio y zinc. Estimula la producción de los jugos gástricos que ayudan a reducir los problemas digestivos. Semillas de sésamo o ajonjolí Tienen mucha proteína y un elevado porcentaje de calcio, las grasas que contienen son no saturadas. También contienen hierro y zinc y contribuyen a reducir los niveles de colesterol. Semillas de girasol Son muy ricas en minerales, pues tienen fósforo, magnesio y vitamina E. Además, tienen ácido oleico, esteárico, palmítico y aráquico y un alto contenido de fibra que ayuda a absorber el colesterol de los alimentos.

