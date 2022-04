6 errores que se cometen a la hora de desayunar según el Dr. Juan Rivera: "[Un error] es eliminar el huevo" El doctor Juan Rivera, enumera los errores más comunes que cometemos en el desayuno, ¿cuál es el santo remedio? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desayunos para la diabetes. Desayunos para la diabetes. | Credit: Getty Images El desayuno es la comida del día más importante, por ello, el doctor Juan Rivera no repara en dar a conocer lo que no se debe de ingerir en las mañanas ¡Tomen nota! Muchas personas comen a la carrera. Comer demasiado rápido [es un error]. Usualmente personas que tienen prisa se lo comen [el desayuno] en el carro no es algo saludable. Lo que va a suceder es que en una hora o una hora y media hora van a tener hambre y van a seguir comiendo mal. Eliminar los carbohidratos por completo. Los carbohidratos te dan energía pero concéntrate en aquellos que son complejos: frutas, productos integrales, avena hecha en casa. Dr. Juan Rivera Credit: Steven Horta Otro error es eliminar el huevo. El huevo es una gran fuente de proteína, vitamina D, y además de eso tiene antioxidantes que son buenos para las ojos, ¡no te va a subir el colesterol! Muchos cereales tienen demasiada azúcar. No exageres, concéntrate en cereales que tienen alto contenido de fibra. Carbohidratos Credit: Getty Images Beber el jugo equivocado. Los jugos tienen demasiada azúcar, mejor exprímelo en tu casa. Jugo de zanahoria Jugo de zanahoria Comer yogurt que tienen sabor. Esos yogurts tienen demasiada azúcar.

