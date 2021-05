Salma Hayek revela que estuvo al borde de la muerte La actriz mexicana había guardado silencio hasta ahora sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Salma Hayek reveló que estuvo al borde de la muerte tras contagiarse de coronavirus el año pasado, al principio de la pandemia. La actriz mexicana confesó que pasó momento muy duros a causa de la enfermedad, que la obligó aislarse por alrededor de dos meses, hasta asegurarse de que estaba libre del virus. "Mi doctor me rogó que fuera al hospital porque estaba muy mal", confesó a la revista Variety. "Yo le dije: 'No gracias. Prefiero morir en casa'". Hayek, de 54 años, aseguró a la publicación que pasó siete semanas sola aislada en una habitación de la mansión de Londres en la que vive con su esposo, el multimillonario François-Henri Pinault, y su hija Valentina, de 13 años. y que llegó un momento en que necesitó oxígeno para poder respirar. Además, confesó que más de un año después de superar la enfermedad, aún sufre secuelas y no se acaba de sentir del todo recuperada. Entre otras cosas, señaló, siente que no tiene el nivel de energía del que disfrutaba previo a la enfermedad. "Empecé a hacer [llamadas por] zoom, pero solo hacía unas pocas porque me cansaba mucho", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, la actriz tomó la fuerza que le quedaba para cumplir con su agenda de trabajo y regresar al set a rodar la cinta House of Gucci, que protagoniza Lady Gaga. "No fue mucho tiempo [de trabajo]. Fue algo fácil. Fue el proyecto perfecto para regresar [a trabajar]", comentó. Salma Hayek Salma Hayek | Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Desde entonces – y con lo que su cuerpo y salud le permiten - no ha parado. El próximo mes estrenará una cinta con Ryan Ryenolds y Samuel L. Jackson titulada Hitman's Wife's Bodyguard, cuya fecha de estreno pautada para agosto del 2020 se tuvo que posponer debido a la pandemia. Con este regreso a la pantalla grande, la mexicana recordó los retos que ha tenido que enfrentar por ser mujer en la industria del entretenimiento. "Si eres mujer y estás en una película exitosa y [los directores] dicen que eres su personaje favorito, aún le darán el crédito sobre el éxito en las taquillas al hombre", dijo. "No cuentan a quien tu atraes al teatro. En mi caso, yo ya era una estrella en mi país. Yo atraía al mercado latino al cine. Sé que algunos estudios [de cine] lo sabían. Pero no querían aceptar el valor del mercado latino en ese momento".

