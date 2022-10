Rutina de ejercicios de 9 minutos para eliminar la flacidez de los muslos La flacidez que se forma en los muslos es principalmente por falta de movimiento o ejercicio en el músculo, lo que provoca un déficit en la tensión. Esta rutina de ejercicios te ayudará a recuperar su firmeza mientras fortaleces esa parte del cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir También puede aparecer por flacidez en el tejido epidérmico y es más fácil de tratar, porque con algunas rutinas se revierte la situación. Eso sí, debes saber que este proceso de elasticidad de la piel y su recuperación es un proceso arduo. Una de las maneras de endurecer las piernas y muslos es haciendo sentadillas. Apoya la espalda contra la pared, y sube y baja flexionando las rodillas. También puedes hacer zancadas con pesas en las manos. Lo indicado son cuatro series de 12 repeticiones cada una. Mujer haciendo ejercicio Mujer fortaleciendo las piernas y glúteos | Credit: Getty Images Para ayudar a eliminar esa "piel caída", te traemos una rutina de ejercicios de 9 minutos. Haz clic aquí para verla. Consejos extra En el portal mejorconsalud.com encontramos otros consejos para tener mejores resultados. -No sigas dietas adelgazantes drásticas porque hacen desaparecer la grasa que está sujeta a la piel. -Evita exponerte al sol de forma extrema. -Di NO al cigarrillo. -En tu dieta saludable evita las grasas malas y come más fibra. -Sigue una rutina de ejercicios aeróbicos al menos tres veces a la semana por 60 minutos cada una. -Realiza natación, atletismo, bicicleta al menos dos veces a la semana. -Ingiere mucha agua.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rutina de ejercicios de 9 minutos para eliminar la flacidez de los muslos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.