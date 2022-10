¿Quieres bajar de peso? El reto slim down te hace adelgazar en solo 21 días ¿Te imaginas bajar de peso en solo 21 días? El reto de El reto de slim down lo hace posible. Antes de comenzar con este entrenamiento de cardio, adopta algunos tips sencillos dentro de tu alimentación diaria, los cuales harán que te sientas más saludable y te ayudarán a adelgazar en poco tiempo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 1. El desayuno TIENE que ser nutritivo Huevos, frutas, queso… ¡algo! Lo importante es que tu organismo reciba algún alimento nutritivo a primera hora del día para que el metabolismo trabaje correctamente. Según una investigación realizada por el Registro Nacional de Control de Peso con 5000 pacientes, aquellas personas que consumieron un desayuno saludable todos los días perdían hasta 30 kilos (66 libras) en 5 años. La explicación es porque le proporciona energía al cuerpo y no lo deja acumular grasa, en su lugar comienza a trabajar con ese alimento que le proporcionas. Por el contrario, sí es necesario que la cena sea ligera para que no acumules grasa mientras descansas. 2. Come más alimentos ricos en omega 3 El salmón y el atún aceleran el metabolismo, además de regular los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, lo más beneficioso de todo es que reduce la resistencia de la leptina, hormona que facilita la pérdida de peso. El aceite de linaza, las semillas de chía, nueces, sardina, soja, caviar, ostras y anchoas también son excelentes opciones de alimentos ricos en omega 3 que tienes la libertad de añadir a tu dieta saludable. Mujer entrenando en el gimnasio Mujer entrenando con pesas en el gimnasio | Credit: Getty Images 3. No elimines del todo las calorías Un error que muchas veces cometes es eliminar por completo los carbohidratos como arroz, trigo, maíz, frutas, legumbres y cereales porque son los responsables de darte energía. Los expertos del sitio Mejor con Salud explican que cuando el cuerpo se da cuenta de que le das menos calorías, comienza a acumular grasa para incrementar sus reservas de energía. Por eso, comer más acelera el metabolismo, siempre y cuando escojas alimentos sanos y que aporten nutrientes. 4. Aleja los alimentos ricos en grasas trans ¿Y cuáles son esos? Las grasas trans se encuentran en alimentos elaborados industrialmente con aceites vegetales, como snacks, papas fritas, palitos, galletas, barritas de cereales, empanadas y productos precocidos, hamburguesas, entre otros. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés) es que si las comes, representen solo el 1% de las calorías diarias ingeridas. 5. Agrega intensidad al ejercicio con slim down Cuidar lo que comes y hacer ejercicio son dos requisitos fundamentales para reducir tallas. Cuando le agregas intensidad a la actividad física que realizas, el cuerpo consume más energía, fortalece la capacidad de las células para regenerarse y las ayuda a tener más oxigenación. Para ello, tienes la opción de recurrir a varias técnicas, entre ellas slim down, una rutina de cardio intenso para principiantes que te hará adelgazar en 21 días (3 semanas). ¿Preparada para comenzar? Este reto está (haz clic aquí para verlo) compuesto por 3 periodos de ejercicios. Comienza con un circuito de 6 ejercicios para eliminar calorías y acelerar el metabolismo. ¡Quemarás la grasa sobrante de tu cuerpo!, asegura la instructora de Deporlovers. Ten en cuenta que tienes que repetir 3 veces el circuito completo, descansar 30 segundos tras cada ejercicio y repetir esta rutina 3 veces durante la semana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quieres bajar de peso? El reto slim down te hace adelgazar en solo 21 días

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.