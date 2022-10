Remedios caseros para limpiar el colon y perder peso El colon forma parte del intestino grueso y es un tubo grueso que se encarga de producir y almacenar las toxinas (heces) que el cuerpo produce, de ahí la necesidad de desintoxicar este órgano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si lo haces, podrías hasta adelgazar hasta nueve kilos (19.8 libras), pero sobre todo evitar el desarrollo de enfermedades como cáncer colorrectal, pólipos, colitis ulcerativa, diverticulitis o síndrome de intestino irritable. Para prevenir este tipo de padecimientos, es necesario tener un colon limpio y estos 3 elementos pueden ayudarnos con este propósito: 1.Fibra: Esta sustancia la encuentras en frutas como manzana, banano, melocotón, mandarina, pera, ciruela, higo y bayas; en verduras como brócoli, zanahoria cruda, lentejas, frijol negro y judías verdes; y en granos como avena, pan integral, salvado y pasta de trigo. El cuerpo no digiere la fibra, así que pasa a través de los intestinos rápidamente; además, la fibra aporta volumen a la dieta, evita el estreñimiento y genera sensación de llenura, lo que te ayuda a evitar subir de peso. 2. Agua: Es la mejor bebida para la salud del intestino grueso y en sí de todo el organismo. Su función dentro de este órgano es limpiar todo tipo de toxinas; además, estimula la acción peristáltica natural que hace que el colon funcione de forma normal. Para alternar el consumo de agua, puedes preparar zumos naturales de frutas y verduras, agua saborizada con limón o hasta optar por una dulce agua de coco. 3. Aguacate: Pero también aceite de oliva, girasol o de semilla de uva, todos ellos ricos en omega 3 porque son alimentos que limpian, lubrican y nutren el intestino; además, tienen la capacidad de convertir la fibra soluble en fibra de alta digestión. Mujer mostrando abdomen Mujer mostrando abdomen | Credit: Getty Images La importancia de limpiar el colon El portal Verde Live explica que el colon es uno de los órganos del cuerpo que además de eliminar las toxinas absorbe el agua y el sodio indispensable (sal), con el fin de mantener el equilibro de electrolitos. Sin embargo, a veces no funciona correctamente y ciertos desechos se aferran a las paredes del colon, lo que causa conocidas molestias como estreñimiento, diarrea, fatiga, dolores de cabeza, indigestión, dolores de articulaciones, pérdidas de memoria, estrés, entre otros.

