¿Cómo cuidar tu piel cuando tienes diabetes? Dale una mirada a estas recomendaciones para mantener tu piel saludable si sufres de diabetes. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Más de 460 millones de personas en el mundo sufren de diabetes y según la Organización Mundial de la Salud, la lucha contra esta enfermedad se ha transformado en una de las grandes crisis de salud que enfrenta actualmente la humanidad. La diabetes es una enfermedad que puede tener serias implicaciones en todas las partes del cuerpo, incluyendo la piel y la mejor forma de cuidar tu cutis es mantener bajo control los niveles de azúcar en tu sangre. Según lo revela la Asociación Americana de la Diabetes, tener problemas en la piel es una de las primeras señales que indican que una persona padece de diabetes y de hecho, existen algunas patologías que se pueden desarrollar en la piel si los pacientes no llevan un debido control de la enfermedad. Algunas de las condiciones a las que una persona con diabetes es más propensa son infecciones por bacterias y hongos. De igual forma, los pacientes de diabetes son los únicos que desarrollan otros problemas de piel como la dermopatía diabética, necrobiosis lipoidica, ampollas diabéticas y erupciones de xantomatosis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cuidado de la piel | Credit: Getty Images Por fortuna, la mayoría de las condiciones de la piel asociadas con la diabetes pueden ser tratadas y controladas si se detectan a tiempo. Según los expertos, un manejo adecuado de la diabetes se puede ver reflejado en el estado de la piel. Tips para cuidar la piel Recuerda que tu mejor aliado siempre será tu médico, así que habla con él sobre recomendaciones y cuidados para mantener una piel saludable. De igual forma, también puedes seguir estos tips de la Asociación Americana de la Diabetes: Mantén tu diabetes bajo control: Esto es importante no solo para evitar problemas de tu piel, también para tu salud en general. Tener los niveles de glucosa fuera de control en tu cuerpo puede generar que tengas una piel seca y que estés más vulnerable ante la presencia de bacterias. Piel limpia: Mantener una rutina de limpieza constante de tu piel te ayudará a prevenir la presencia de hongos y bacterias. Evita los baños calientes: Cuando tienes piel seca, los baños calientes o de burbujas no son los mejores aliados para mantener una piel saludable. Image zoom Cuidado de la piel | Credit: Getty Images Piel hidratada: Usa productos de limpieza y cuidado que te ayuden a mantener tu piel hidratada. Tener la piel seca puede generar rasquiña y esto ayuda a que diferentes tipos de infecciones puedan entrar a tu piel. Durante el invierno: Es muy importante que durante las temporadas frías y en lugares con la presencia de viento evites que tu piel se agriete por estar reseca. Tener humidificadores en casa, usar productos de limpieza que no resequen y mantener humectada tu piel es vital. Busca ayuda: Desde luego, si tienes alguna afección en tu piel puedes visitar a un dermatólogo para que te asesore y te recomiende un tratamiento a seguir.

